Corpo com mordidas de animais marinhos é achado em praia do Recife

Um corpo foi encontrado no mar da praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife (PE), na tarde deste domingo (28). Havia marcas de mordidas de animais marinhos — os Bombeiros não detalharam que tipo de animal. Causa da morte ainda não é conhecida.

O que aconteceu

O corpo, de uma pessoa do sexo masculino, estava em avançado estado de decomposição. As informações são do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, que foi acionado por volta das 16h30 deste domingo para atender a ocorrência, na altura do Posto 10.

Tronco e membros tinham marcas de mordidas de animais marinhos. Bombeiros não informaram quais são os animais. Praia de Boa Viagem é conhecida pela presença de tubarões.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal foram acionados. Em nota, a PM informou que policiais do 19º Batalhão estiveram no local, verificaram a veracidade da denúncia e acionaram os órgãos competentes.

Não há informação sobre a causa da morte e a identidade da vítima.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil de Pernambuco.