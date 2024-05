Inundações deixam 50 mortos e 27 desaparecidos na Indonésia

Cinquenta pessoas morreram e 27 continuam desaparecidas após inundações repentinas e um fluxo de lava fria de um vulcão no oeste da Indonésia, segundo o balanço mais recente, divulgado pela agência de gestão de desastres.

A tragédia do fim de semana também deixou 37 pessoas feridas, e 3.396 tiveram que deixar suas casas. A agência pediu a mobilização de maquinário pesado para ajudar nos trabalhos de resgate, e ressaltou que o balanço pode aumentar.

As fortes chuvas do último sábado na ilha de Sumatra causaram inundações em dois distritos e arrastaram cinzas e areia do monte Marapi, vulcão mais ativo daquela região.

Deslizamentos de terra e inundações são frequentes na Indonésia na temporada de chuva. Em 2022, quase 24 mil pessoas foram evacuadas e duas crianças morreram em inundações na ilha de Sumatra, um fenômeno agravado pelo desmatamento, apontam ambientalistas.

