Trabalhador sobrevive após ficar preso em buraco de obra por 4 horas em SC

Um homem sobreviveu após ter ficado preso por quatro horas no buraco de uma obra de saneamento em Penha (SC), no sábado (11).

O que aconteceu

O trabalhador estava com terra até a cintura quando o Corpo de Bombeiros foi chamado, segundo a corporação. Chegando ao local, as equipes se depararam com o homem dentro da escavação consciente, orientado e com sinais vitais normais.

Tubulação estourou durante o resgate. Com uma retroescavadeira, os bombeiros começaram a retirar a areia, mas, com a movimentação do solo, a tubulação de água da rede de abastecimento estourou, dando início a uma inundação na escavação, que fica a três metros do solo.

Os bombeiros pediram apoio de uma viatura com equipamentos de proteção respiratória para utilizarem caso o homem ficasse submerso. O Samu também foi chamado, já que o trabalhador se queixava de parestesia [dormência] nos membros inferiores.

O nível da água foi estabilizado na altura do pescoço do trabalhador. A água subiu rapidamente, mas a situação foi controlada após o uso de uma bomba de sucção da própria obra, além de baldes trazidos pela população. Na tentativa de auxiliar dentro da escavação, outro homem, que é colega de trabalho, também acabou prendendo a perna esquerda na areia por causa da movimentação do solo.

Após a inundação ser contida, o trabalho se intensificou na retirada da água e na retirada da areia. Os dois homens foram resgatados e atendidos pela equipe do Samu após quatro horas de serviço.