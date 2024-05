Petrobras anuncia queda de 37,9% no lucro líquido no 1T

A Petrobras anunciou na noite desta segunda-feira (13) um lucro líquido de 23,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 37,9% em relação ao mesmo período de 2023.

Entre janeiro e março do ano passado, o resultado havia sido de R$ 38,156 bilhões, informou a petrolífera estatal.

A queda nos primeiros meses deste ano ocorreu apesar do preço do petróleo ter sido 2,4% maior, a US$ 83,24, na comparação anual.

Segundo a empresa, o resultado é resultado dos menores volumes de vendas, da redução do preço do petróleo e da margem de diesel.

O resultado trimestral também ficou 23,7% abaixo dos R$ 31,043 bilhões reportados no quarto trimestre de 2023, indicou a empresa no fechamento dos mercados.

A petrolífera anunciou um pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 13,45 bilhões, equivalente a 1,04 real por ação ordinária e preferencial em circulação.

Esta "antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao 1T24", disse em nota ao mercado, será pago em duas parcelas, em agosto e setembro próximos.

"Esta aprovação é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia", acrescentou a Petrobras.

O relatório chega após meses de polêmica na empresa, após a retenção de dividendos extraordinários em março, relacionados aos resultados de 2023, que frustraram as expectativas do mercado.

A situação se acalmou no final de abril, quando autoridades e acionistas aprovaram a distribuição da metade desses recursos, cerca de R$ 22 bilhões.

O restante irá para uma reserva que, segundo as autoridades, garantiria esses pagamentos no futuro.

Em 2023, a Petrobras obteve um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, 33,8% menor do que o obtido em 2022.

