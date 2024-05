TV Brasil exibe três jogos da Série B do Brasileirão no meio da semana

A TV Brasil transmite, ao vivo, três partidas da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no meio desta semana. As atrações da jornada esportiva do canal público são os confrontos Vila Nova (GO) x Novorizontino (SP) nesta terça (14), às 19h; Botafogo (SP) x Chapecoense (SC), no mesmo dia, na sequência, às 21h30; e Ponte Preta (SP) x Santos (SP), nesta quarta (15), também às 21h30.

A emissora faz um pré-jogo de 15 minutos antes de cada disputa da faixa que vai ao ar às 21h30. Durante esse aquecimento, a equipe de transmissão da TV Brasil apresenta notícias sobre os times, detalhes sobre as escalações e a tabela atualizada da competição.

Pela abertura da quinta rodada, a TV Brasil acompanha amanhã o jogo entre Vila Nova e Novorizontino. O clube goiano recebe o paulista no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia. A partida tem narração de André Marques e comentários de Waldir Luiz e Brenda Balbi. As reportagens no local são de Daniel Ito.

Os adversários estão empatados na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Novorizontino tem 6 pontos e ocupam, respectivamente, a oitava e a nona posições na tabela da competição. Ambos venceram dois jogos e perderam dois e tem, até agora, 50% de aproveitamento.

Ainda na terça, logo depois do primeiro confronto, a TV Brasil transmite o segundo jogo da noite: Botafogo de São Paulo x Chapecoense, que deve começar às 21h30. A partir das 21h15, a equipe de transmissão apresenta os destaques sobre o duelo.

Luciana Zogaib narra a peleja, que será no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os comentaristas escalados pela emissora para analisar a partida são Rodrigo Campos e Brenda Balbi. O repórter Juliano Justo traz as informações mais importantes do campo de jogo.

Mandante, o Botafogo está na zona de rebaixamento para a Série C, em décimo oitavo lugar. Com apenas 3 pontos, o clube ainda não venceu na competição. O time empatou os três primeiros embates e foi derrotado na última partida. Já o time catarinense ocupa a sexta colocação, com 7 pontos. A equipe venceu duas vezes, empatou uma e perdeu outra.

No dia seguinte, a TV Brasil começa a transmissão da Série B do Brasileirão com o pré-jogo do confronto entre dois times paulistas: Ponte Preta e Santos, que entram em campo às 21h30.

A transmissão da partida, a ser disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, terá narração de Rodrigo Campos e participação de dois convidados: JP Scofano e Fabio Augusto. O repórter Lincoln Chaves traz as notícias do gramado.

A Ponte Preta está em décimo segundo lugar na classificação, 5 pontos. O time da casa obteve uma vitória, dois empates e sofreu uma derrota. Já o visitante está na terceira posição do campeonato. O Santos tem 9 pontos na tabela. A equipe do litoral venceu três confrontos e perdeu um.

Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato, que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Competição

Neste ano, a disputa na Série B somará 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 de volta. Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas, do Amazonas; América, de Minas Gerais; Avaí, Brusque e Chapecoense, de Santa Catarina; Botafogo, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorozontino, Ponte Preta e Santos, de São Paulo; Ceará, do Ceará; Coritiba e Operário, do Paraná; CRB, de Alagoas; Goiás e Vila Nova, de Goiás; Paysandu, do Pará; e Sport, de Pernambuco.

Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.

Serviço

Brasileirão Série B 2024 na TV Brasil

Terça-feira, dia 14, às 19h - Vila Nova x Novorizontino

Terça-feira, dia 14, às 21h15 - Botafogo x Chapecoense

Quarta-feira, dia 15, às 21h15 - Ponte Preta x Santos