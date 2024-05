Queda pode ter causado a morte de jovem após deixar sauna, diz delegada

A delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), afirmou que a queda do publicitário Yuri Castro, de 23 anos, de um sobrado pode ter sido o que provocou a morte do rapaz após deixar uma sauna gay no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Até o momento, a polícia não constatou que supostas agressões de um segurança da sauna causaram óbito. Ivalda explicou que os registros mostram que houve uma discussão na região do estabelecimento, mas Yuri foi gravado saindo da sauna. Mais de 10 pessoas foram ouvidas, a perícia foi realizada no local da queda e diferentes imagens mostram o rapaz caminhando sobre os imóveis e "pulando de uma sacada a outra".

Imagens flagraram a queda de um sobrado de aproximadamente 10 metros de altura. Segundo Ivalda relatou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes), os registros obtidos pela polícia mostram que, após deixar a sauna, Yuri andou sobre telhados no centro da cidade. O rapaz chegou ficar na sacada de um sobrado e tentou entrar em um apartamento, mas não conseguiu. Neste momento, ele teria se machucado porque foram achadas marcas de sangue no local.

Testemunhas confirmaram que o jovem foi visto na parte de cima um estacionamento, sem roupas. Uma imagem obtida pela polícia mostra Yuri com vida, correndo em direção ao local onde ele foi encontrado depois, sobre o solo e bastante machucado, de acordo com a delegada. Vídeos de câmeras de segurança que mostram a queda de Yuri de um sobrado também estão sendo analisadas pela polícia. A causa da morte do publicitário foi politraumatismo, conforme mostrou o UOL.

Pedimos complementos no laudo necroscópico para tentar saber o que causou a morte dele, mas até agora nos temos a queda como um fator que causou a morte dele. Não temos imagens, testemunhas, nada que diga que ele foi agredido violentamente antes, e as testemunhas que dizem que ele estava andando sobre os prédios.

Ivalda Aleixo, delegada

Relembre o caso

A Polícia Civil investiga a morte de um publicitário de 23 anos dado como desaparecido após sair da sauna gay. Ao UOL, o estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz.

Yuri Castro desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22 de abril. O boletim de ocorrência aponta que ele foi resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, também no centro da cidade. A distância entre a sauna e a rua onde o publicitário foi encontrado é de aproximadamente 900 metros.

O jovem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, também no centro. A causa da morte do publicitário foi politraumatismo, conforme mostrou o UOL. O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) no dia 24 de abril.

Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram que o publicitário caiu do telhado de um sobrado. A queda ocorreu na rua General Osório, na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Há também registro do publicitário ferido, caído na calçada. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) cumpriu mandado de busca e apreensão na sauna no dia 3 de maio e obteve imagens da noite em que Yuri esteve lá. Funcionários do estabelecimento também foram ouvidos.

O estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz. Ao UOL, Douglas Drumond, proprietário do estabelecimento, disse que o cliente não foi tratado de forma violenta, como apontado por algumas postagens nas redes sociais. Segundo o proprietário da sauna, Yuri era cliente do local.