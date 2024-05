Loja da Riachuelo sugere compra para doação ao RS; rede nega 'campanha'

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo que mostra uma loja da Riachuelo sugerindo a compra de mantas no estabelecimento para doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul está repercutindo nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeo mostra ao menos três mantas próximas aos caixas de pagamento na loja. Ao lado dos itens, há uma placa com a seguinte frase: "Compre e doe aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Manta por R$ 39,90".

O vídeo foi publicado no sábado (11), no TikTok, e teve mais de 1,2 milhão de visualizações. "Enquanto uns choram, a Riachuelo vende os lenços", escreveu o usuário que fez a postagem na rede social.

Riachuelo confirmou que o caso ocorreu em uma loja da empresa. A ocorrência foi registrada no município Camaçari, na Bahia, segundo a rede.

Riachuelo diz que cartaz foi iniciativa de colaborador

A Riachuelo afirmou que não possui campanha de incentivo à compra de produtos para serem doados ao RS. Em nota, a empresa disse ao UOL que o cartaz foi "fixado por iniciativa de um colaborador, sem qualquer direcionamento corporativo para tal".

Empresa informou que cartaz já foi retirado e o responsável foi orientado. A Riachuelo disse que as medidas foram tomadas para garantir que não ocorressem "erros de interpretação e desvio de atenção quanto as legítimas medidas de solidariedade e empatia com o povo gaúcho".

Estabelecimento declarou que já fez doação de mais de 15 mil peças de vestuário, cama e banho ao RS desde o dia 7 de maio. Eles também informaram que enviaram 3,5 mil litros de água potável e devem, ainda nas próximas semanas, encaminhar mais de 70 mil itens para a região — não foram especificados os produtos.