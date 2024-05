Empresária transforma hobby em negócio e cria agência de turismo de luxo

Mariana Papa, 55, sempre gostou de viajar e já conheceu muitos países dos seis continentes do mundo. Sua familiaridade em criar roteiros e promover viagens com grupos começou em 2015, ao organizar uma viagem para o deserto do Atacama, no Chile, com algumas amigas. Ela se apaixonou pela ideia e, em 2021, fundou a Trip Experiences, agência de turismo de alto padrão.

Eu viajo desde pequena e fui me apaixonando pelo turismo ao montar as viagens com minhas amigas. Atuei como consultora independente por um período e, em meio à pandemia da covid-19 e instabilidade do setor turístico em 2020, agi com determinação e criei minha própria marca.

Mariana Papa, CEO da Trip Experiences

Herança do atendimento com clientes de alto padrão

Clientes de alta renda. A escolha em trabalhar com o público-alvo AAA vem da sua experiência em private banking — serviço financeiro para clientes de alta renda — que acumulou enquanto trabalhou na área no extinto Banco Lavra, da sua família.

Já morou em Paris e em Genebra

Experiência no exterior. Antes de trabalhar no Lavra, Mariana cursou comércio exterior na Faculdade Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, na França, e morou em Genebra, na Suíça, onde trabalhou no Banco Indosuez e na Sociedade Financeira Heritage.

Por que empreender?

Melhor sensação da vida. Mariana diz que empreender é "ver sua ideia de pé, funcionando, crescendo e tomando forma a ponto de virar um business que auxilia tanta gente, é fascinante!", empolga-se.

Hotéis exclusivos são diferenciais do serviço. "Acredito que cada agência tenha seu diferencial. O da minha é cuidar do cliente com muita agilidade, além de resolver tudo da sua viagem para que ele se sinta bem cuidado e o único cliente da Trip", diz a empresária. Outro diferencial, segundo ela, são os hotéis e serviços "extremamente exclusivos".

A agência tem operação no Brasil e em Paris, na França. Os clientes podem solicitar sua consultoria tanto presencial quanto online.

A agência é focada no turismo de experiências, principalmente em vivências mais exclusivas e especiais para os clientes estarem completamente up-to-date [por dentro das informações mais recentes] do que existe de novo no mundo e ter as experiências mais incríveis e diferentes que existem.

Mariana Papa, CEO da Trip Experiences

Agência já contratou psicólogo para viajante

Mariana comenta sobre os serviços sob medida que oferece a seus clientes. "Já arrumamos até psicólogo para um cliente que estava viajando e precisou de auxílio. Fazemos toda a programação de passeios, reservas e qualquer outro serviço que os clientes solicitem."

Preços variam conforme a época do ano. Ela não fala sobre os preços dos seus pacotes, mas afirma que os preços dependem da estação do ano. "Na alta temporada do verão europeu, por exemplo, os hotéis e roteiros são mais caros. No inverno, são as estações de esqui".