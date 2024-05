Deputados do RS votam texto que derruba metas fiscais até junho de 2026

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vota nesta terça (14) um projeto de decreto legislativo que libera o governo estadual de cumprir metas fiscais e outras limitações orçamentárias nos próximos dois anos por causa das enchentes dos últimos dias. A sessão deve ser realizada por videoconferência.

O que aconteceu

A proposta coloca o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública até 30 de junho de 2026. O texto foi enviado pelo governo Eduardo Leite (PSDB) à Assembleia na última sexta (10) e tramita em regime de urgência. O quórum mínimo exigido para votação é de 16 deputados estaduais — para ser aprovado e entrar em vigor, metade dos presentes deve votar a favor. A expectativa é de aprovação.

O texto prevê também que o estado de calamidade pode ter validade prorrogada mediante novo pedido do governador. Caso isso aconteça, caberá à Assembleia avaliar se a medida deve ser prorrogada. No total, a Casa reúne 55 deputados.

Segundo o governo gaúcho, a medida é necessária para "viabilizar o funcionamento do Estado". "Atenuar os efeitos negativos da catástrofe ocorrida para a economia" é outro fator apontado por Leite no texto da justificativa que acompanha o projeto.

O governador já havia decretado calamidade pública por meio de decreto no dia 1º. O texto de Leite determinou que órgãos e repartições estaduais prestassem apoio à população impactada pelas cheias, em esforços coordenados pela Defesa Civil. A medida tem validade de 180 dias e é voltada para ações do Executivo.

Agora, deputados estaduais votam proposta focada em questão fiscal. Outras instâncias governamentais já reconheceram calamidade pública no Rio Grande do Sul. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são exemplos.

Votação acontece à tarde

Outros dois textos devem ser votados hoje à tarde pelos deputados gaúchos. Um muda o regimento da Casa para que sessões ordinárias e extraordinárias deliberativas possam acontecer de forma virtual ou híbrida. O outro autoriza o governador a "suspender, interromper ou prorrogar" os prazos em curso para validade de certidões e de concursos.

A Assembleia e a Câmara Municipal de Porto Alegre suspenderam as sessões no dia 6 por causa da cheia que atingiu Porto Alegre. Deputados voltaram para suas bases eleitorais para ajudar nos esforços. No caso dos vereadores, a interrupção foi atribuída à "necessidade do racionamento de água e energia".

As duas casas ficam em áreas atingidas por alagamentos. A sede da Assembleia está no Centro Histórico de Porto Alegre, inundado desde o fim da semana passada. Já a Câmara fica na orla do Guaíba, que teve a maior cheia já registrada.

A Câmara Municipal de Porto Alegre não tem previsão de retomada dos trabalhos. Segundo fonte da Casa, a prioridade dos vereadores no momento é ajudar as vítimas das enchentes na capital gaúcha.

Alerta de aumento do nível do rio

Enchentes já desalojaram uma a cada 20 pessoas no Rio Grande do Sul, conforme dados da Defesa Civil estadual. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água. Quase 80 mil pessoas estão em abrigos. O número de mortes passou dos 140 — e superou o total de óbitos por desastres de 1991 a 2022.

A cota do Guaíba voltou a ultrapassar a marca dos cinco metros na tarde de segunda (13). A informações são da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas) e ANA (Agência Nacional de Águas). A Defesa Civil prevê que o nível da água deve passar os 5,5 metros — o maior da história. As chuvas e o vento forte provocam a subida.

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou a isenção, por seis meses, do pagamento pelo uso de água e esgoto. A medida vale para as pessoas que tiveram as casas alagadas e estão cadastradas na tarifa social.

O governo federal sugeriu suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. Os juros também deixariam de ser aplicados sobre a dívida nesse período. A expectativa é que a medida libere R$ 11 bilhões no orçamento estadual, que poderão ser investidos na reconstrução. As mudanças serão encaminhadas por meio de projeto de lei complementar ao Congresso