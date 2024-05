Aula online e cliente oculto: veja dicas para ter renda extra pela internet

Se você está precisando de uma renda extra, aqui vão algumas ideias de como ganhar dinheiro online — grande parte delas sem sair de casa.

Aulas online

Uso do celular para gravar aulas. Se você tem uma especialidade ou aptidão, pode aproveitar para ganhar dinheiro ensinando outros, online. As opções são ilimitadas, desde cursos como fotografia, maquiagem, outros relacionados a atividades físicas, trabalhos manuais, e daí em diante. É possível gravar cursos simples com o celular, mas é recomendado ter um ambiente bem iluminado e sem ruídos.

Como vender curso online. Há plataformas que não cobram pela hospedagem e distribuição do curso, como a Udemy. Os instrutores não pagam para hospedar seu curso na plataforma, e recebem um percentual entre 37% e 97% da receita, a depender de como o aluno chegou até o curso, se foi por link de indicação ou pela própria plataforma. Na plataforma, os cursos têm preços mais baixos, em torno de R$ 30, então para ganhar uma soma maior, o instrutor precisa vender um grande volume de cursos.

Plataformas para vender cursos. Outra plataforma de venda de cursos é o Hotmart. A plataforma não cobra pela hospedagem do curso, mas cobra um percentual por compra, que varia conforme o valor da transação, e vai de 20% + R$ 1 (para produtos com preço menor do que R$ 10) até 9,99% mais R$ 1 (preço maior do que R$ 10). Os cursos podem ter preços mais altos, o que aumenta o retorno por venda. Além de cursos, a plataforma permite cobrar por eventos únicos online.

Venda objetos e roupas que não usa mais

Brechó online. É possível vender produtos que você não usa mais, como objetos de decoração e roupas, em plataformas online e ter uma renda extra.

As plataformas como Repassa e Enjoei vendem principalmente roupas e acessórios. Quem vende pelo Repassa, por exemplo, fica com 40% do valor da venda. Já pelo Enjoei pode cobrar 50% do valor da compra mais taxas ou uma comissão e taxas variáveis, segundo o valor dos produtos e o tipo de venda. Também é possível vender produtos usados em sites como OLX e Mercado Livre.

Pesquisas online e cliente oculto

Auxílio em pesquisa para as vendas. Empresas especializadas demandam serviços de pesquisa para marcas, e pagam aos pesquisadores que trabalham online ou visitam as lojas. Entre as empresas estão a VIDI, a OnYou e a Customer in Love.

Os valores pagos pelos serviços variam conforme a empresa e a cidade. Segundo a OnYou, o valor pago é, em média, R$ 150 por avaliação.

Pesquisa online e cliente oculto. A funcionária pública Talita Cavalcante, 37 anos, conta que consegue uma renda extra com sites de pesquisa online e serviço de cliente oculto: "É possível pegar livre entre R$ 30 a R$ 50 por pesquisa/avaliação", afirmou. Os valores são para o serviço prestado em Santa Catarina. A recomendação é válida principalmente para quem mora em capitais ou grandes cidades na região metropolitana, onde esse tipo de serviço é mais demandado.