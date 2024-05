Lucro líquido da Petrobras cai quase 40% no 1° tri

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras registrou lucro líquido de 23,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, queda de 37,9% ante o mesmo período do ano anterior, informou a companhia nesta segunda-feira.

Na comparação com o quarto trimestre, o resultado recuou 23,7%, principalmente diante de menores volumes de vendas e devido à redução do preço do petróleo e da margem de diesel.

Além disso, a empresa ressaltou que o resultado foi impactado pela piora do resultado financeiro devido à desvalorização do real frente ao dólar. Tais efeitos foram parcialmente compensados pela redução das despesas operacionais e imposto de renda apurado na comparação com o trimestre anterior.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou 60,04 bilhões de reais entre janeiro e março, queda de 17,2% versus o mesmo período de 2023.

Desconsiderando os itens não-recorrentes, o lucro líquido seria semelhante, de 23,9 bilhões de reais, montante abaixo do esperado por analistas, que previam um lucro líquido recorrente de 30,2 bilhões de reais, em média, conforme pesquisa da LSEG.

A receita de vendas da petroleira somou 117,72 bilhões de reais no trimestre, queda de 15,4% na comparação anual.

Com o resultado, a Petrobras aprovou um pagamento de 13,45 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares aos acionistas.

A empresa havia reportado no mês passado que sua produção de petróleo no Brasil subiu 4,4% entre janeiro e março ante igual período do ano passado, principalmente devido ao avanço operacional de quatro plataformas que entraram em operação ao longo de 2023.

A Petrobras produziu média de 2,236 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no primeiro trimestre, versus 2,141 milhões de bpd nos mesmos três meses de 2023, informou a empresa em seu relatório de produção e vendas.

A companhia encerrou o primeiro trimestre com uma dívida bruta de cerca de 61,8 bilhões de dólares, uma queda de 1,2% em comparação com o fechamento de 2023 e dentro do intervalo de referência entre 50 bilhões e 65 bilhões de dólares.