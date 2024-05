Hapvida tem lucro líquido ajustado de R$506,8 mi no 1º tri

(Reuters) - A Hapvida apurou lucro líquido ajustado de 506,8 milhões de reais no primeiro trimestre, um salto em relação ao lucro de 33,1 milhões de reais do mesmo período no ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado no trimestre somou 1,01 bilhão de reais, crescimento de 59,4% ano a ano.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam para lucro de 287,2 milhões de reais e Ebitda de 874,6 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)