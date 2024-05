PMs são afastados por não socorrerem jovens em acidente de moto em SP

Policiais militares de São Paulo foram afastados temporariamente por presenciarem um acidente de moto na zona leste da capital e não prestarem socorro. Dois jovens de 13 e 18 anos morreram.

O que aconteceu

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13), no Jardim Iguatemi, na região de São Mateus. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a moto capota.

Carro da PM passa pelo local e não presta socorro. Boletim de ocorrência foi registrado no 49º DP às 4h28, mas não pela viatura que aparece no vídeo, e sim por outros policiais militares que foram acionados.

As vítimas foram identificadas como Manuella Xavier, 13, e Albert Bauman, 18. Ela morreu na hora. O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital de São Mateus, mas morreu na unidade de saúde. As informações são do SPTV, da TV Globo.

Mãe contou que Manuella voltava de carona de uma festa. Ela teria saído de casa sem avisar, algo que nunca tinha feito.

Família diz que chegou ao local do acidente e não encontrou nenhum policial militar. "Vi a pior cena da minha vida. Minha filha na calçada, o outro menino, também. Quando chegamos lá, não tinha nenhuma viatura. Só a motocicleta, as vítimas e alguns curiosos. Disseram que foi a polícia que derrubou", falou Francisca de Souza Silva, mãe da Manuela, à TV Globo. "Não prestaram socorro, eram duas vidas, duas famílias que estavam ali", acrescentou.

A Polícia Militar diz que abriu um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do fato. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que os policiais envolvidos estão afastados até a conclusão das investigações. "A instituição que não compactua com desvios de conduta, apurando e punindo com rigor todos os casos em que irregularidades são constatadas", diz a SSP.

Gravação também será analisada. O 49º Distrito Policial (São Mateus) também investiga a ocorrência por meio de inquérito policial instaurado, que inclui a análise das imagens compartilhadas.

O UOL tenta contato com os familiares das vítimas. O espaço segue aberto para manifestação.