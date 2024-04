Xiaomi SU7: conhecemos o elétrico da gigante chinesa que desafia a Tesla

Um grande outdoor do lado de fora e a fila na entrada do estande indica qual é a grande sensação do Salão de Pequim. Lançado em março, o Xiaomi SU7 é de longe o carro mais concorrido da feira automotiva realizada na capital chinesa.

No primeiro dia do evento, dedicado à imprensa, a espera para ver o carro era de quase 30 minutos.

Foram exibidas as três versões (SU7, SU7 Pro e SU7 Max), com preços que variam entre 215.900 e 299 mil yuans (aproximadamente R$ 153 mil e R$ 216 mil).

Xiaomi SU7 Imagem: Jorge Moraes/UOL

A espera para receber o veículo da Xiaomi é de sete meses. Isso foi um dos principais motivos para o cancelamento de 55% dos pedidos realizados na pré-venda.

Não há previsão de chegada do SU7 ao Brasil - por enquanto, apenas o mercado chinês receberá a novidade. O novo elétrico, porém, deve pressionar a Tesla a baixar preços de seus veículos - atualmente seu carro mais em conta, Model 3, sai por 245.900 yuans (cerca de R$ 170 mil).

Como é o SU7

Xiaomi SU7 Imagem: Jorge Moraes/UOL

Dimensões: são 4,99 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,45 m de altura e entre-eixos de 3 m.

Todas as versões têm vem com uma central giratória, semelhante a um tablet, no console de 13,1 polegadas (aprox. 33 cm). Veículos são compatíveis tanto com Apple CarPlay como Android Auto.

A versão de entrada, SU7, tem autonomia na casa dos 490 km, segundo classificação usada pelo Inmetro (na China, eles dizem que pode chegar a 700 km). Velocidade máxima atingida pelo carro é de 210 km/h, e vai de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

A intermediária, SU7 Pro, se destaca por ter direção semiautônoma e por aguentar mais tempo longe de um carregador: tem autonomia de 830 km no método chinês (no do Inmetro, 580 km). Um pouco mais pesado, o carro faz de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima igual ao do modelo de entrada.

A mais sofisticada, SU7 Max, tem dois motores e atinge velocidade máxima de 265 km/h. Faz de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos e tem autonomia de 510 km no método chinês (no do Inmetro, cerca de 360 km).

