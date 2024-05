Recife e Maceió enfrentam enchentes na segunda; há previsão de novas chuvas

Do UOL, em São Paulo

Chuvas fortes causaram alagamentos no Recife e Maceió na noite de ontem.

O que aconteceu

Recife entrou em estado de atenção para chuvas às 18h40 de ontem. Vídeos mostram diversos pontos de alagamento na cidade. Na manhã de hoje, pelo menos quatro ruas e avenidas tinham interdições por causa da água, informou a CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife).

Outras cidades de Pernambuco também sofreram com as chuvas. Os maiores acumulados foram registrados em São José da Coroa Grande (96,7 mm), Tamandaré (82,9 mm) e Barreiros (72,6 mm), informou a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima).

Ainda há previsão de chuva para todas as regiões de Pernambuco hoje. Na região metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste, a chuva deve variar de moderada a forte ao longo do dia, segundo a Apac.

A partir de amanhã, a chuva perde força. Mesmo assim, há previsão de chuva fraca a moderada para quase todas as regiões até domingo (12).

Maceió em estado de alerta

Nas últimas 24h, choveu 45% do que é esperado para todo o mês de maio em Maceió. Foram 135 mm de chuva.

A Defesa Civil registrou 20 ocorrências desde a madrugada de hoje. A maioria delas por deslizamento de barreiras.

Há previsão de chuva para hoje. O Inmet emitiu um alerta de "grande perigo" até as 16h de quarta (8).