Brasil pode ter que importar arroz e feijão, diz Lula

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (7) que o governo pode precisar importar arroz e feijão, base da alimentação brasileira, por causa do impacto das inundações na colheita no Rio Grande do Sul.

"Com as chuvas, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro o preço compatível com aquilo que ele ganha", afirmou.

Lula ainda disse que já tinha analisado medidas para reduzir o preço dos grãos antes dos temporais no sul do país.

"Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira [Desenvolvimento Agrário] e com o ministro Carlos Fávaro [Agricultura] sobre a questão do preço do arroz e do feijão porque estavam caros", comentou, no programa "Bom Dia, Presidente", do CanalGov.

O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de grãos do país. Em 2022 a safra gaúcha de arroz gerou 7,6 milhões de toneladas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge).

O estado enfrenta a pior tragedia ambiental de sua história, com 388 municípios afetados e mais de 155 mil pessoas desalojadas. (ANSA).

