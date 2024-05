Motorista do Porsche continua preso após audiência de custódia em SP

Do UOL, em São Paulo

O empresário Fernando Sastre Andrade Filho, 24, motorista do Porsche preso por envolvimento em uma colisão que deixou um homem morto na madrugada de 31 de março em São Paulo, passou hoje à tarde por audiência de custódia no Tribunal de Justiça.

O que aconteceu

O réu deve ser encaminhado para penitenciária. A audiência de custódia não averiguou o mérito da prisão, apenas as condições em que ela ocorreu, para checar se houve ilegalidade no ato.

"Verificou-se que a prisão estava em ordem e o réu seguiu preso", informou o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Sastre Filho foi preso ontem, após se entregar em uma delegacia da zona leste de São Paulo.

O réu pernoitou no 31º Distrito Policial, também na zona leste da capital. Ele se entregou no fim da tarde e passou por exames no IML.

Ainda não se sabe onde Sastre Filho permanecerá preso temporariamente. Ao UOL, a SAP (Secretaria de Assistência Penitenciária) pontuou que a localização do preso só será divulgada após a instalação do mesmo em uma das unidades prisionais do estado por questão de segurança.

STJ julga pedido de habeas corpus nesta tarde. Ainda hoje, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça vai julgar o pedido de liberdade encaminhado pela defesa do réu.

A defesa quer que o réu seja enviado para Tremembé, caso o habeas corpus seja negado. Jonas Marzagão, advogado do réu, diz temer pela integridade física de Sastre Filho: "não tem condição de ir para presídio normal".

Sastre Filho é réu pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52. Lucas Morais, filho de Ornaldo, disse ao Fantástico que "não viu arrependimento" do motorista do Porsche e que espera que o crime não fique impune.