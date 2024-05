Rastro de destruição: as imagens mais impressionantes da cheia no RS

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixaram marcas de destruição por todo o estado. Imagens de cidades completamente alagadas, bairros da capital evacuados, pontos turísticos e arenas esportivas cobertos de água impressionam. A seguir, veja o impacto da água em alguns pontos do estado.

CT do Internacional

O time Internacional teve o seu centro de treinamento e estádio completamente alagados Imagem: RENAN MATTOS/AFP

O time colorado teve o seu centro de treinamento e estádio completamente alagados. O Parque Gigante, CT do Inter, fica próximo à margem do Guaíba. Por conta das enchentes, o time pede à CBF que seus jogos sejam suspensos por 20 dias.

CT da base e Arena Grêmio

O gramado do estádio do Grêmio está quase todo encoberto pela água Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

O gramado do estádio do Grêmio está encoberto pela água. No Centro de Treinamento da base, localizado em Eldorado do Sul, um dos municípios mais afetados pela enchente, cerca de 80 pessoas ficaram ilhadas, entre jogadores e funcionários, recebendo alimentos de forma área.

Aeroporto Salgado Filho

Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, completamente alagado pelas chuvas Imagem: HANDOUT/AFP

O aeroporto de Porto Alegre avisou nesta segunda-feira (6) que irá suspender suas atividades até pelo menos o dia 30 de maio. O local também foi afetado pelos alagamentos da cidade, tendo seus saguões e pistas invadidos pela água.

Animais também sofrem

De acordo com o Governo do Estado, mais de 5 mil animais já foram retirados de áreas alagadas Imagem: Diego Vara/REUTERS

O resgate aos animais começou na quinta-feira (2). De acordo com o Governo do Estado, mais de 5 mil já foram retirados de áreas alagadas.

Estragos materiais

Uma imagem aérea da cidade de Encantado mostra carros aglomerados e cobertos de lama Imagem: Diego Vara/REUTERS

Os danos materiais são incalculáveis. Uma imagem aérea da cidade de Encantado mostra carros aglomerados e cobertos de lama.

'Eu sou magrinho'

Um senhor, ao ser resgatado pelas equipes de Porto Alegre, emociona com sua reação Imagem: Reprodução

Um senhor, ao ser resgatado pelas equipes de Porto Alegre, emocionou com sua reação. Claramente feliz em ver a equipe alcançá-lo em sua casa, onde já estava em cima do telhado, ele ainda brincou que não seria necessário quebrar a madeira, porque ele era 'magrinho' e passava por meio das telhas.

Água na altura do peito

Pessoas são salvas pelas equipes de resgate, em Canoas Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

Pessoas são salvas pelas equipes de resgate em Canoas, em meio aos alagamentos. A água já estava na altura do peito quando elas conseguiram ser retiradas e levadas em segurança para abrigos.

No colo dos socorristas

Senhoras são retiradas no colo pelos socorristas em meio a ruas alagadas em Porto Alegre Imagem: CARLOS FABAL/AFP

Senhoras são retiradas no colo pelos socorristas em meio a ruas alagadas em Porto Alegre. Muitas pessoas com problemas de locomoção têm dificuldade para conseguir se proteger em locais altos.

Resgate pelos ares

Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Canoas, o resgate só é possível por helicópteros Imagem: Renan Mattos/REUTERS

Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Canoas, o resgate só é possível por helicópteros, pois estradas e ruas foram destruídas ou interditadas por consequência das chuvas.

Pontos turísticos afetados

Os prédios da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Estado Imagem: HANDOUT/AFP

Os prédios da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Estado, localizados em Porto Alegre, foram isolados em meio aos alagamentos.

Ajuda nas comportas

Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) da avenida Mauá, próximo ao Tribunal de Contas Imagem: Giulian Serafim / PMPA

Bombeiros reforçam as comportas que protegem Porto Alegre das altas do Rio Guaíba. Apesar dos alagamentos, as falhas no sistema de contenção de águas da cidade foram parciais.