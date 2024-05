Colunista do UOL Carros é eleito o mais admirado da imprensa automotiva

Colunista do UOL Carros, Jorge Moraes foi eleito o jornalista mais admirado da imprensa automotiva em 2024. A premiação, realizada pelo portal Jornalistas e Cia, ocorreu na noite da última segunda-feira (6), em São Paulo.

"A premiação coroa toda jornada de crescimento profissional reconhecido por UOL Carros nessa nova fase da minha carreira. Orgulho de ser reconhecido como o jornalista mais admirado do Brasil e certo de que o portal tem um papel fundamental na divulgação da notícia responsável e dinâmica, pilares do texto do colunista", disse.

Colaborador fixo do UOL Carros há sete anos, Moraes virou colunista em 2019. Em seu espaço, traz informações exclusivas sobre o mercado automotivo, além de avaliações dos principais lançamentos.

O jornalista também estreará em maio o 'Carona', novo programa em vídeo no Canal UOL.

Além de Jorge Moraes, o UOL Carros teve a também colunista Rafaela Borges premiada entre os 25 jornalistas mais admirados do país. Já a editoria, vencedora em 2021 e 2023, ficou novamente no top 3 na categoria 'Site'.

