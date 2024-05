Pacientes e médicos fogem de grande hospital de Rafah, na Faixa de Gaza

Por Mohammad Salem

RAFAH (Reuters) - Médicos e pacientes com medo estão fugindo de um hospital em Rafah, enquanto as transferências de doentes e feridos por uma passagem de fronteira no Egito estão paralisadas devido à operação militar de Israel, disseram médicos e moradores nesta terça-feira.

O hospital Abu Yousef al-Najjar fica em uma área no sul de Gaza que o Exército israelense designou como zona de combate no conflito em que ataques israelenses repetidas vezes atingiram hospitais. Apenas um terço deles continua operacional. Israel justifica esses ataques dizendo que o Hamas os utiliza com propósitos militares -- uma alegação que tanto os funcionários dos hospitais quanto o Hamas negam.

O médico Marwan al-Hams disse à Reuters que Israel colocou o hospital Abu Youssef al-Najjar no centro do campo de batalha. “Suas ameaças contra ele fizeram com que pessoas e pacientes deixassem o hospital”, disse, acrescentando que alguns funcionários médicos também foram embora.

O departamento de diálise para pacientes com doenças no rim permanece aberto por enquanto, acrescentou.

A porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Margaret Harris, alertou que seu fechamento colocaria imediatamente em risco as vidas de cerca de 200 pacientes de diálise, porque é o único de Gaza.

“Se eles forem fechados, isso significa que todas essas pessoas simplesmente morreram de insuficiência renal, porque é isso que as mantém vivas”, afirmou. Outros serviços médicos em Rafah já foram afetados, com alguns serviços suspensos.

A passagem de Rafah para o Egito foi tomada por Israel e fechada, impedindo tanto retiradas médicas de pessoas doentes e feridas quanto a importação de remédios, dizem grupos de auxílio médico. O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 140 pacientes estavam programados para sair do enclave sitiado nesta terça-feira, para tratamento.

(Reportagem de Mohammed Salem em Rafah, Doaa Rouqa em Deir Al Balah, Emma Farge em Genebra e Nidal Al Mughrabi no Cairo)