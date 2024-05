Restituição do Imposto de Renda 2024: como receber por Pix?

É possível receber a restituição do Imposto de Renda 2024 por depósito bancário ou Pix. Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou pela restituição em Pix terão prioridade no recebimento.

Como receber a restituição por Pix?

A Receita só aceita como chave Pix o CPF. O motivo é simples. A primeira coisa que o programa pergunta ao se iniciar uma declaração é o CPF. Quem digita errado não consegue fazer a declaração. Então, não tem como errar.

Após iniciar ou abrir sua declaração, informe a chave Pix na tela "Início", no quadro "Imposto a Pagar", no campo "Informações bancárias". Nessa área, a opção pela chave Pix só aparece para quem já tem uma chave cadastrada com o CPF.

Se preferir, informe ao final do processo, na hora de entregar a declaração, antes de clicar "Enviar". O último passo é justamente inserir ou confirmar os dados bancários, momento em que pode escolher a opção do Pix.

Como criar uma chave Pix com o CPF?

Abra o aplicativo do seu banco em seu smartphone ou tablet.

Se ainda não tiver o app, faça o download na App Store ou na Google Play Store.

Acesse a área de Transferências, e procure a opção Pix.

Procure a opção para criar uma chave Pix.

Escolha no tipo de chave o "CPF", e preencha o número do documento.

Confirme as informações junto ao banco.

O prazo para entrega da declaração vai até 31 de maio de 2024.

Quem são os prioritários na lista de recebimento da restituição?

Idosos acima de 80 anos.

Idosos entre 60 e 79 anos.

Contribuinte com deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optarem pela restituição via Pix.

Saiba quando serão pagos os 5 lotes de restituição em 2024:

1º lote - 31/5

2º lote - 28/6

3º lote - 31/7

4º lote - 30/8

5º lote - 30/9