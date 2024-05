IR 2024: parcelou tratamento de saúde? Veja como declarar

Os elevados custos de tratamentos de saúde levam muitas pessoas a optar pelo parcelamento de gastos com as despesas médicas. Declarar os pagamentos para médicos, dentistas, hospitais e clínicas no Imposto de Renda é simples.

Porém, quando o parcelamento da despesa é longo, e se estende de um ano para o outro, podem surgir dúvidas sobre como informar os valores gastos na declaração.

Veja como proceder

Declare no Imposto de Renda 2024 apenas o valor pago em 2023. Se você dividiu o pagamento do tratamento de saúde em várias parcelas, seja no boleto, cartão ou outra forma de pagamento, apenas os valores efetivamente pagos no ano passado devem ser declarados.

Não informe o valor total do tratamento se ele ainda não foi completamente pago. Declare apenas o que foi pago ao longo do ano passado até 31/12/2023. Caso ainda tenham sobrado parcelas para pagar em 2024, os valores dessas parcelas serão lançados apenas na declaração do ano que vem.

Veja um exemplo prático

Suponha que você fez uma cirurgia em uma clínica, que custou R$ 12 mil. A despesa foi dividida em 12 parcelas mensais, sendo que a primeira foi paga em setembro do ano passado.

Portanto, você deverá declarar no imposto de renda os valores pagos entre setembro e dezembro. São quatro parcelas de R$ 1.000, totalizando R$ 4.000. Lembre-se que os R$ 8.000 restantes serão pagos ao longo de 2024. Portanto, somente deverão ser informados na declaração do ano que vem (IR 2024).

Como preencher a declaração do Imposto de Renda

Localize no menu do lado esquerdo da tela do programa do IR 2024 a ficha "Pagamentos Efetuados". Clique em "Novo".

Escolha o código da despesa de acordo com o pagamento feito. Se a despesa foi paga diretamente ao médico, selecione o código "10 - médicos no Brasil". Se o pagamento foi feito a um hospital ou clínica, selecione o código "21 - Hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil".

Em seguida, selecione quem fez o tratamento, se você (titular), dependente ou alimentando. As notas fiscais, recibos e boletos das parcelas devem estar com nome e CPF dessa pessoa. Na sequência, informe o nome e CPF ou CNPJ do médico ou clínica que prestou o serviço e emitiu a nota fiscal ou recibo.

No campo "valor", informe quanto efetivamente pagou pelo tratamento em 2023, conforme já foi explicado acima. Caso tenha recebido algum reembolso do plano de saúde pelo procedimento, informe a quantia reembolsada no campo "parcela não dedutível/valor reembolsado". Clique em "OK" para concluir o preenchimento da ficha.

Se você fez pagamentos separados para médico e hospital, repita o processo descrito acima. Ou seja, abra uma nova ficha para cada prestador de serviço e informe os valores efetivamente pagos a ele no ano passado.

Guarde os comprovantes por cinco anos

Todas as despesas devem ser comprovadas por meio de recibos, notas fiscais e contrato de prestação de serviço. As despesas com saúde podem ser deduzidas integralmente da base de cálculo do Imposto de Renda, sem limite de valor, desde que você opte pelo modelo completo de tributação na declaração.

Guarde os comprovantes por no mínimo cinco anos após o envio da declaração. Esse é o período que a Receita pode questionar os valores declarados.

Fonte: Pedro Castro, analista contábil da assessoria contábil L.Dias.