Morre homem atingido por estrutura que desabou na Agrishow

Um homem morreu nessa segunda-feira, 6, quatro dias após ser atingido por uma estrutura que desabou na Agrishow, em Ribeirão Preto, considerada a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. A suspeita é de que o acidente tenha acontecido devido à força dos ventos provocada pela hélice de um helicóptero que sobrevoava o local.

Márcio Sabino Silva, de 27 anos, prestava serviço terceirizado e estava na tenda que desabou na quinta-feira passada, último dia do evento. Ele e outro trabalhador se feriram e foram encaminhados a um hospital da região. Silva não resistiu aos ferimentos e morreu nessa segunda.

Em nota, a Agrishow lamentou a morte de Márcio no "acidente aéreo envolvendo um helicóptero particular na manhã de 2 de maio". De acordo com a assessoria do evento, Márcio recebeu atendimento ainda no local por equipes do Corpo de Bombeiros. "Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região onde todo apoio aos familiares foi prestado", diz o texto.

A tenda que desabou prestava serviço de distribuição de água para o evento. Uma mulher que também foi atingida na queda da estrutura sofreu fratura no tornozelo, mas passa bem.

O caso é investigado pelo 6º DP de Ribeirão Preto e foi registrado como lesão corporal e contravenções penais - abuso na prática da aviação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) também foi notificado. A reportagem não localizou os responsáveis pela operação do helicóptero.