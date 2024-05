Vaticano lançará novas normas para investigar aparições

VATICANO, 7 MAI (ANSA) - O Vaticano, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, vai lançar no próximo dia 17 de maio novas regras para "discernir sobre aparições e outros fenômenos sobrenaturais".

A norma mira avaliar a veracidade e a efetiva sobrenaturalidade de fenômenos, e será apresentada em uma coletiva de imprensa, no Vaticano, pelo cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério e teólogo de confiança do papa Francisco; e por monsenhor Armando Matteo, secretário do Dicastério.

A expectativa é de que a mudança seja para regras mais rígidas, apertando os critérios de triagem, análise e possível reconhecimento ou rejeição de casos.

A decisão foi tomada na esteira do caso de uma estátua de Nossa Senhora em Trevignano, nos arredores de Roma, cuja dona relata a presença de lágrimas de sangue e aparições da Virgem Maria.

A proprietária da estátua, a autoproclamada vidente Gisella Cardia, realiza encontros com centenas de fiéis no terceiro dia de cada mês e alega que a escultura chora lágrimas de sangue e que a Virgem Maria faz aparições e diz mensagens de esperança.

Além desse, que atraiu grande atenção midiática, não faltam casos dentro e fora da Itália de videntes, de santas que "choram" - principalmente sangue - e aparições, conquistando a crença de fiéis.

No passado, o papa Francisco já rechaçou as supostas visões da chamada Nossa Senhora de Medjugorje, na Bósnia, afirmando que "a Virgem Maria não é uma funcionária dos correios", referindo-se às supostas aparições em horários fixos. (ANSA).

