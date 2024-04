Minério de ferro fecha 3ª semana consecutiva com ganhos por melhora da demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caminhavam para fechar a terceira semana consecutiva de alta após uma ampla consolidação dos preços nesta sexta-feira, com a melhora da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, contrapondo-se aos estoques mais altos nos portos.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuperou as perdas registradas mais cedo e encerrou as negociações do dia com alta de 0,06%, a 884,5 iuanes (122,07 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subia 0,13%, a 118,45 dólares a tonelada.

O contrato de Dalian registrou um ganho semanal de 2% e o índice de referência de Cingapura subiu 1,7% até o momento, impulsionados pela melhora na demanda e pelas esperanças de estímulos.

O aumento persistente dos estoques nos portos alimentou a cautela entre os investidores, especialmente porque se espera que o consumo de aço em maio diminua com a chegada da estação chuvosa nas regiões do sul, disseram os analistas.

Os estoques de minério de ferro nos principais portos aumentaram 1,4% na semana, para 147,59 milhões de toneladas em 26 de abril, o maior volume desde abril de 2022, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Enquanto isso, a produção média diária de metal quente entre as usinas pesquisadas pela Mysteel cresceu pela quarta semana consecutiva, aumentando 1,1% para 2,29 milhões de toneladas -- a maior desde dezembro de 2023.

"Esperamos que os preços se consolidem ainda mais antes do feriado do Primeiro de Maio, mas eles podem sofrer pressão de baixa se a demanda de aço do setor de construção não atender às expectativas após o feriado", disse Chu Xinli, analista da China Futures, com sede em Xangai.

O aumento dos preços do minério, juntamente com os preços mais altos do coque, prejudicam a competitividade dos custos da matéria-prima da siderurgia, disseram os analistas da Hongyuan Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)