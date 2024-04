Fulton Bank assume todos os depósitos e ativos do Republic First Bank

A agência americana Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, na sigla em inglês) anunciou que o Fulton Bank vai assumir todos os depósitos e todos os ativos do Republic First Bank. A FDIC havia confiscado o banco em março, após uma tentativa fracassada de levantar seu balanço. Segundo a FDIC, em 31 de janeiro de 2024, o Republic Bank tinha aproximadamente US$ 6 bilhões em ativos totais e US$ 4 bilhões em depósitos totais.

A nota da agência afirma que, a partir de sábado, dia 27, as 32 agências do Republic First em Nova Jersey, Pensilvânia e Nova York reabrirão como agências do Fulton Bank. Os clientes do banco migrarão para o Fulton automaticamente.

O Republic First enfrentou alguns dos mesmos problemas que os três bancos regionais que quebraram no ano passado: perdas no papel em títulos que perderam valor à medida que as taxas de juro subiram e elevadas proporções de depósitos não segurados que podem fugir rapidamente.