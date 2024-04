Vereador defende salário de R$ 300 mil durante votação por aumento em GO

Um vereador de Formosa (GO) disse que o salário pago aos parlamentares da cidade deveria ser de R$ 300 mil. A declaração foi dada durante sessão na Câmara Municipal, na terça-feira (23).

O que aconteceu

Vereadores aprovaram aumento na remuneração dos parlamentares, do prefeito e do vice-prefeito. Os novos valores passarão a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Os vereadores de Formosa, que recebem atualmente R$ 14.904,66, passarão a ganhar R$ 17.387,32. O próximo prefeito do município ganhará R$ 34.774,64. O vice-prefeito será remunerado em R$ 17.387,32.

O aumento salarial para os cargos da administração municipal foi aprovado durante sessão extraordinária com nove votos favoráveis e quatro contrários. Para o vereador Hermes Costa (União), uma pessoa que ocupa esse cargo em Formosa deveria ser de R$ 300 mil. Ele falou que ganhar R$ 34 mil para ser prefeito de uma cidade do tamanho de Formosa é um valor baixo.

Costa disse que se fosse para atender a todos os pedidos da população, R$ 300 mil "ainda seria pouco". "O salário que nós ganhamos, se nós formos atender as pessoas que nos ligam pedindo uma ajuda, a gente tinha que ganhar R$ 300 mil e não dava, porque todo dia chega um e pede uma consulta, pede um transporte, um remédio, uma cesta básica".

Vereador afirmou que a população "banaliza a política" e ressaltou que o que motiva as pessoas a seguirem determinada profissão é o salário. "O que faz as pessoas se interessarem pela política? É o salário. Por exemplo: a maioria das pessoas ganham um salário mínimo. Por que reclamam? Porque não estão satisfeitos em ganhar um salário mínimo. Eles queriam ganhar R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil... É justo o prefeito não pagar o piso dos enfermeiros? Não é justo, mas dizer que um prefeito ganhar R$ 34 mil para gerir um município do tamanho de Formosa, achar que isso é demais, eu não acho".

Em nota, a Câmara Municipal de Formosa disse que a fala de Hermes Costa "não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional da Câmara". O UOL entrou em contato com Hermes Costa, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Formosa é uma cidade goiana com 123 mil habitantes, localizada no entorno do Distrito Federal.

Votaram a favor do aumento

Cátia Rodrigues (PSB)

Com de Paiva (Podemos)

Roberta Brito (PSD)

Filipe Vilarins (MDB)

Índio de Assis (Mobiliza)

Joelson Trovão (Agir)

Hermes Costa (União Brasil)

Mundim (Podemos)

Nema (Podemos)

Votaram contra o aumento