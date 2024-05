Deve haver janela de bom tempo para maior parte do RS, diz Comando Militar do Sul

O Comando Militar do Sul (CMS) informou que a previsão meteorológica é de uma janela de bom tempo em maior parte do Estado entre este domingo (5) e a próxima terça-feira, 7, o que é considerado uma "boa notícia". Segundo militares em entrevista coletiva em Porto Alegre, deve haver chuvas nesta segunda, 6, no extremo sul do Rio Grande do Sul.

O que preocupa o CMS, no entanto, é a previsão de queda de temperatura no Estado na quarta-feira, 8, o que pode agravar situações de hipotermia entre pessoas que necessitam de resgate.

Segundo as autoridades, as atenções estão voltadas principalmente para o resgate e para a distribuição de alimentos.

"Nosso foco agora passa a ser a distribuição de alimentos e donativos", disse o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, designado representante do Ministério da Defesa no estado.

Segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), 70% da capital gaúcha está sem água. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), classificou a situação como "cenário de guerra".

A entrevista coletiva ocorre com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de governo e representantes do Congresso e do Judiciário.