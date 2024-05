New York Times, Clarín, BBC: tragédia no RS repercute em todo o mundo

A imprensa internacional tem repercutido a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que deixou ao menos 75 mortos e 103 desaparecidos até o começo da tarde deste domingo (5). Veículos como o The New York Times, Clarín e Le Monde publicaram reportagens sobre as fortes chuvas que caem sobre o estado.

O que aconteceu

O norte-americano The New York Times destacou as "chuvas torrenciais" no estado. Uma reportagem publicada na quinta-feira (2), antes do agravamento das inundações neste fim de semana, descreveu que o volume de água no Rio Grande do Sul nos últimos dias foi "acima do esperado para essa época do ano".

As chuvas causaram o transbordamento de rios na região central do estado, inundando cidades e causando o desabamento de uma ponte, bloqueando estradas e provocando deslizamentos de terra.

Reportagem do The New York Times

A BBC explicou o que tem causado os temporais no estado. "O clima extremo foi causado por uma rara combinação de temperaturas acima da média, alta umidade e ventos fortes", informa a reportagem. Além disso, o veículo britânico recordou o ciclone que deixou dezenas de mortos no Rio Grande do Sul em 2023.

O Clarín ouviu pessoas que perderam suas casas por causa das enchentes. O jornal argentino divulgou que milhares de pessoas foram levadas para abrigos improvisados no Rio Grande do Sul. O veículo também destacou que ruas ficaram totalmente inundadas e pessoas subiram no telhado de suas residências à espera de resgate.

Já o The Washington Post classifica as inundações como "massivas". Uma reportagem do site norte-americano repercutiu a fala do governador Eduardo Leite, que disse que o nível de devastação no estado é "sem precedentes". O periódico também destacou a visita da comitiva liderada pelo presidente Lula ao Rio Grande do Sul neste domingo (5).

As inundações deixaram um rastro de devastação, incluindo deslizamentos de terra, estradas destruídas e pontes desabadas em todo o estado.

Reportagem do The Washington Post

O The Guardian deu ênfase ao rastro de destruição que as chuvas deixaram. A reportagem do site britânico explica que estradas e pontes foram destruídas pela água, além de deslizamentos de terra e o risco de rompimento de barragens. "O aeroporto internacional de Porto Alegre suspendeu todos os voos por tempo indeterminado".

A forte presença das chuvas foi destacado pela emissora japonesa NHK. Uma reportagem destaca que o governo estadual declarou emergência em todo o estado e o pedido de Eduardo Leite para que a população continue em alerta. "O serviço de meteorologia do Brasil informa que as fortes chuvas vão continuar durante o domingo", diz trecho da matéria.

O francês Le Monde escreveu que boa parte das cidades gaúchas estão isoladas. O veículo europeu também salientou que o bloqueio de estradas e deslizamento de terra em diferentes partes do Rio Grande do Sul. A reportagem também mostrou o desespero das pessoas para serem resgatadas.