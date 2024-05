Dezenas de manifestantes são presos em fim de semana de protestos nas universidades dos EUA

Por Maria Caspani

(Reuters) - A polícia prendeu no sábado pelo menos 25 manifestantes pró-Palestina e desmontou um acampamento na Universidade da Virgínia, disse a universidade em um comunicado, enquanto os campi dos EUA se preparam para mais turbulências durante as celebrações de formatura.

As tensões aumentaram no campus da UVA em Charlottesville, onde os protestos foram em grande parte pacíficos até a manhã de sábado, quando policiais com equipamento de choque foram vistos em um vídeo se movendo em um acampamento no gramado do campus, algemando alguns manifestantes com braçadeiras e usando o que parecia para ser spray químico.

Estudantes de todo o país reuniram-se ou montaram tendas em dezenas de universidades para protestar contra a guerra em Gaza e apelar ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoiou Israel, para que faça mais para parar o derramamento de sangue em Gaza. Exigem também que as suas escolas deixem de investir em empresas que apoiam o governo de Israel, tais como fornecedores de armas.

A Universidade da Virgínia disse em um comunicado à imprensa que os manifestantes violaram várias políticas universitárias, incluindo a montagem de tendas na noite de sexta-feira e o uso de amplificadores de som.

Jim Ryan, reitor da UVA, escreveu numa mensagem que as autoridades souberam que "indivíduos não afiliados à universidade" que geraram "algumas preocupações de segurança" se juntaram aos manifestantes no campus.

Não ficou imediatamente claro quantos dos presos eram estudantes da UVA.

Dezenas de pessoas foram presas por invasão criminosa em frente ao Art Institute of Chicago em uma manifestação no sábado, depois que o instituto chamou a polícia para remover manifestantes que, segundo a instituição, ocupavam ilegalmente sua propriedade, disse o Departamento de Polícia de Chicago no X.

Em outros lugares, os confrontos não levaram à prisões. Em Ann Arbor, manifestantes pró-Palestina interromperam brevemente uma cerimônia de formatura na Universidade de Michigan.