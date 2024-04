João Fonseca vence de virada estreia em Madri, seu 1º Masters Mil

25/04/2024 17h57

Thiago Wild volta à quadra nesta sexta

O paranaense Thiago Wild (63º) entra em quadra às 6h desta sexta (26) contra o italiano Lorenzo Musetti (29º), pela segunda rodada do Aberto de Madri. Pela primeira vez na chave principal de um torneio Masters 1000, Wild estreou com vitória na quarta (24), com um duplo 6/4, contra o russo Roman Safiullin (42º).