Nasdaq avança com impulso de tecnologia e balanços

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O Nasdaq superava seus pares de Wall Street nesta quarta-feira, com a Tesla liderando os ganhos entre as ações de megacaps após seus resultados trimestrais, enquanto balanços positivos em outros setores também ofereciam apoio.

A Tesla liderava os ganhos entre as ações de megacaps com um salto de 9,7%, depois que a fabricante de veículos elétricos aliviou algumas preocupações sobre o crescimento com uma previsão de que as vendas aumentarão este ano e afirmou que lançará modelos mais acessíveis no início de 2025.

Algumas outras ações de crescimento também avançavam, com a Microsoft e a Nvidia subindo 0,8% e 1,6%, respectivamente.

A temporada de balanços está em pleno andamento, com a fabricante de medicamentos Biogen subindo 3,7% ao superar as expectativas de lucro para o primeiro trimestre.

A Boston Scientific avançava 6,1% depois que a fabricante de dispositivos médicos aumentou sua previsão de lucro anual.

A Hasbro tinha alta de 13,9% depois que a fabricante de brinquedos relatou uma queda menor do que a esperada nas vendas do primeiro trimestre e superou com folga as estimativas de lucro.

"A semana passada foi muito difícil para o Nasdaq, pois houve uma venda quase indiscriminada de todas as ações de crescimento", disse Russell Hackmann, presidente da Hackmann Wealth Partners. "Portanto, certamente estamos vendo uma espécie de recuperação."

As ações dos EUA recuperaram algumas perdas após a queda da semana passada, quando os investidores evitaram o risco em meio às tensões no Oriente Médio e a mais dados que levaram a um ajuste nas expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve.

O foco agora se volta para a leitura do índice de preços PCE de março, o indicador de inflação preferido do Fed, que será divulgado na sexta-feira.

O Dow Jones caía 0,02%, a 38.495,08 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,20%, a 5.080,50 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,62%, a 15.794,35 pontos.