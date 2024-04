Música de Taylor Swift transforma pub de Londres em point de fãs da cantora

Nunca se pensou que Black Dog, um tranquilo pub londrino, pudesse se tornar uma atração para os fãs de Taylor Swift, até o nome do estabelecimento virar título de uma música do último álbum lançado pela cantora americana.

Por causa disso, legiões de fãs da artista vão até o local, pensando se tratar do pub mencionado na música "The Black Dog".

Apesar da chuva, Dewmi Fernando, um turista de Singapura, de 23 anos, tira fotos na entrada do pub, perto de uma placa com a imagem de um cachorro preto - nome em português do bar localizado no distrito de Vauxhall, sudoeste de Londres.

Na 17ª música do álbum mais recente de Swift, chamado "The Tortured Poets Department: The Anthology", a ganhadora de 14 estatuetas do Grammy escreve em relação a um ex-namorado: "Eu assisto enquanto você entra em algum bar chamado The Black Dog e faz novos buracos no meu coração".

Fissurados em decifrar as mensagens ocultas nas canções da artista, seus seguidores partiram em busca do mencionado "Black Dog" e chegaram à conclusão de que se tratava do pub de Vauxhall.

Essa dedução se deveu ao fato de que o ex-namorado de Taylor Swift, o ator britânico Joe Alwyn, tem um apartamento próximo do estabelecimento.

- 'Tem sido uma loucura' -

Embora sejam especulações e não exista confirmação de que este é o mesmo pub mencionado pela cantora, a notícia se espalhou na rede social TikTok e os fãs têm ido maciçamente ao Black Dog.

"Tem sido uma loucura", admite à AFP a gerente do grupo SC Soho, ao qual o pub pertence, Lily Bottomley.

"O dia em que o álbum foi lançado foi como Natal para nós. Somos grandes fãs e sempre que houver algo relacionado a Taylor, vamos procurar", explica Charlotte Garratt, de 23 anos, que mora em Bedfordshire, sudeste da Inglaterra, e veio passar o dia em Londres com uma amiga.

Embora no início da tarde o bar não esteja lotado, todas as mesas estão reservadas para a noite e os fãs param na entrada com frequência para tirar fotos.

O entusiasmo repentino foi como ganhar na loteria para o pub, em um momento em que esses emblemáticos estabelecimentos britânicos passam por dificuldades.

- Drinks 'Taylor's version' -

Nos últimos dois anos, os proprietários viram seus gastos dispararem devido à crescente inflação, e lutam para atrair clientes - que também são afetados pela crise do poder de compra.

Os donos do Black Dog decidiram aproveitar essa fama repentina e adicionaram ao seu cardápio hambúrgueres e coquetéis seguidos pelo nome "Taylor's Version" (Versão da Taylor).

Quando o álbum foi lançado, na última sexta-feira, ofereceram uma cerveja para cada pessoa que conseguisse cantar uma música da estrela, mas encerraram a promoção devido ao forte apelo dos fãs da artista.

"Nesses últimos quatro dias, tivemos um grande volume de trabalho. Vamos estender nossos horários de funcionamento para acomodar todos esses clientes. Experimentamos um verdadeiro efeito Taylor Swift nas vendas", afirma Lily Bottomley, que admite nunca ter visto a cantora no bar.

O fluxo de pessoas aumentou significativamente nesta semana "bastante chuvosa de abril", acrescenta, observando que as reservas estão esgotadas nas datas das apresentações de Swift em Londres - no final de junho e em meados de agosto.

Os proprietários do pub examinaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para verificar se Joe Alwyn ou a estrela americana estiveram no Black Dog nos últimos meses. No entanto, não tiveram sucesso.

