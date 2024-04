Lula e premiê japonês assinarão acordos em maio com biocombustíveis no centro da cooperação, diz Nikkei

BRASÍLIA (Reuters) - Japão e Brasil irão assinar acordos de cooperação bilateral tendo a sustentabilidade como foco durante a visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ao país em maio, informou o jornal Nikkei.

Kishida deve se encontrar com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, diz o Nikkei. Ainda segundo o jornal, a cooperação inclui um acordo de descarbonização, além de mirar em tecnologia de biocombustível e proteção da Amazônia -- os biocombustíveis estarão no centro do quadro de cooperação bilateral.

O premiê japonês deve trazer, ainda, uma delegação com a intenção de ampliar investimentos em tecnologia verde no Brasil, conforme o Nikkei.

((Tradução Redação Brasília))

