Itália multa Amazon em 10 milhões de euros

ROMA, 24 ABR (ANSA) - A Autoridade Antitruste da Itália multou a gigante americana de comércio eletrônico Amazon em 10 milhões de euros (R$ 55 milhões) por prática comercial desleal.

A sanção se deve ao fato de uma ampla seleção de produtos na plataforma ter a opção "compra periódica" pré-definida, em detrimento da "compra única".

"Desse modo, limita-se de modo considerável a liberdade de escolha dos consumidores. A predefinição de compra recorrente induz a adquirir um produto periodicamente - mesmo sem ter necessidade -, limitando assim a faculdade de escolha", disse o órgão antitruste italiano.

O processo também incluía a predefinição do modelo de "entrega rápida" a pagamento, mas a autarquia acatou o compromisso da Amazon de predefinir apenas a opção de entrega gratuita. No entanto, a multinacional disse discordar "veementemente" da multa de 10 milhões de euros e prometeu recorrer. "Os clientes se beneficiam todos os dias do programa 'Inscreva-se e economize', poupando dinheiro e tempo na entrega periódica de produtos que utilizam regularmente", alegou a empresa.

A multa também não agradou à Associação Nacional de Consumidores (Assoutenti), que achou o valor muito baixo. "Uma sanção de 10 milhões de euros para um colosso bilionário como a Amazon parece totalmente insuficiente", afirmou a entidade.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.