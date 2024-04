Israel conclui preparativos para invasão a Rafah

ROMA, 24 ABR (ANSA) - O Exército de Israel já concluiu todos os preparativos para invadir Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza que é tida como o último bastião do grupo fundamentalista islâmico Hamas no enclave palestino.

Segundo o jornal Haaretz, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) aguardam apenas a aprovação do governo do premiê Benjamin Netanyahu à ofensiva, apesar dos alertas da comunidade internacional de que um eventual ataque em Rafah pioria a já catastrófica crise humanitária em Gaza.

Situada na fronteira com o Egito, a cidade abriga centenas de milhares de refugiados que escaparam de outras regiões do enclave e não teriam mais para onde fugir no caso de uma invasão israelense.

O chefe do Shin Bet, serviço de segurança interna de Israel, Ronen Bar, e o comandante do Estado-Maior das IDF, general Herzi Halevi, estiveram no Egito na manhã desta quarta-feira (24) para discutir a iminente ofensiva em Rafah, segundo o portal Axios.

O Cairo teme que os habitantes do município palestino cruzem a fronteira para escapar dos ataques israelenses.

A ONU e até mesmo potências ocidentais, tradicionais aliadas de Israel, vêm alertando contra os riscos humanitários de uma ofensiva em Rafah. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, lembrou nesta quarta que os países do G7 "expressaram oposição a uma eventual operação militar" na cidade e pediram que "todas as partes evitem novas escaladas".

"O cessar-fogo é necessário para o acesso humanitário e a libertação dos reféns", acrescentou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.