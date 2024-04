Hamas divulga vídeo mostrando refém americano-israelense Goldberg-Polin

JERUSALÉM (Reuters) - O movimento islâmico Hamas publicou um vídeo nesta quarta-feira que aparentemente mostra Hersh Goldberg-Polin, um americano-israelense tomado como refém durante o ataque do Hamas em 7 de outubro contra Israel e levado para Gaza, com vida.

O vídeo curto e sem data mostra o homem de 23 anos sem um braço, mas aparentemente saudável. Ele foi exibido dizendo que sofreu ferimentos sérios durante o ataque de 7 de outubro "depois que tentei usar meu corpo como escudo para proteger a mim e outros civis com medo".

A mãe do rapaz, Rachel Goldberg-Polin, tem feito campanha pela libertação do filho, que foi sequestrado no festival de música Nova e é um dos 133 reféns israelenses ainda em cativeiro, após mais de 100 terem sido soltos no ano passado.

Em resposta ao vídeo desta quarta-feira, seus pais pediram que os líderes envolvidos nas negociações de cessar-fogo cheguem a um acordo.

"Ver um vídeo de Hersh foi emocionante. Estamos aliviados de vê-lo vivo, mas também estamos preocupados com sua saúde e bem-estar, assim como de todos os outros reféns e todos os que sofrem nesta região", afirmou seu pai, Jonathan Polin, em uma mensagem por vídeo.

"Estamos aqui hoje com um apelo para todos os líderes das partes que estão negociando até o momento. Isso inclui Catar, Egito, Estados Unidos, Hamas e Israel. Sejam corajosos, aproveitem este momento e façam um acordo."

Cerca de 250 israelenses e estrangeiros foram feitos reféns por militantes do Hamas, que mataram cerca de 1.200 pessoas, de acordo com registros israelenses, no ataque mais mortal da história de Israel.

Em resposta, Israel lançou sua ofensiva militar em Gaza, prometendo destruir o Hamas e trazer os reféns de volta para casa. Até o momento, o ataque já matou mais de 34.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de James Mackenzie)