EUA vê sinais de possível ofensiva paramilitar 'iminente' no Sudão

Os Estados Unidos alertaram, nesta quarta-feira (24), sobre uma possível ofensiva "iminente" de paramilitares no Sudão contra a cidade de El Fasher, em Darfur, uma encruzilhada da ajuda humanitária neste país em guerra e à beira da fome.

"Estamos alarmados com os indícios de uma ofensiva iminente das Forças de Apoio Rápido (FAR) e suas milícias afiliadas", declarou o Departamento de Estado em comunicado.

"Uma ofensiva contra a cidade de El Fasher submeteria os civis a um perigo extremo, incluindo centenas de milhares de deslocados que se refugiaram ali", acrescentou.

A guerra no Sudão eclodiu no dia 15 de abril de 2023 entre o Exército do general Abdel Fatah al Burhane e as FAR. O conflito já deixou milhares de mortos e provocou uma catástrofe humanitária, com cerca de 25 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, mais da metade da população.

Além disso, forçou cerca de 1,8 milhão de pessoas a abandonar o país e causou o deslocamento interno de pelo menos 6,7 milhões de habitantes.

bur-ube/aem/erl/mel/yr/mvv

© Agence France-Presse