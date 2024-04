Argentina pede prisão de ministro iraniano por atentado

BUENOS AIRES, 24 ABR (ANSA) - O governo da Argentina pediu a prisão do ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, que cumpre visita oficial ao Paquistão e Sri Lanka, por suposto envolvimento no atentado contra a Associação Mutual Israelita (Amia), que deixou 85 mortos em 1994.

A medida chega cerca de duas semanas depois de a Justiça argentina ter declarado o país persa como um "Estado terrorista" e atribuído a Teerã a autoria do ataque à Amia.

Em comunicado, o governo do presidente Javier Milei diz ter pedido à Interpol a emissão de uma "circular vermelha" contra Vahidi e que solicitou ao Paquistão e ao Sri Lanka a prisão preventiva do ministro para fins de extradição.

"A Argentina exige a prisão internacional dos responsáveis pelo atentado à Amia, que continuam em seus cargos de poder com total impunidade. Um deles é Ahmad Vahidi, tido pela Justiça argentina como um dos responsáveis pelo ataque", disse o Ministério das Relações Exteriores de Buenos Aires.

Além de comandar o Ministério do Interior, Vahidi é membro do alto escalão do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica.

