Partidos de extrema direita fazem guerra de desinformação antes de eleição da UE

Os partidos populistas de extrema direita estão bem à frente de seus rivais tradicionais na disputa pela atenção do eleitor nas redes sociais, onde a desinformação dissemina medo e revolta acerca dos principais temas das eleições europeias de junho, dizem especialistas.

Plataformas como Facebook, X, Instagram e outras estão sendo usadas por partidos populistas para espalhar afirmações falsas ou enganosas sobre temas quentes como a guerra na Ucrânia, migração e regulações ambientais, como já mostrado pelas equipes de checagem da AFP.

"Partidos populistas são mestres em um novo tipo de propaganda. Desinformação está no coração das estratégias de comunicação" deles, diz o analista Johannes Hillhe, que assessora partidos em Berlim e Bruxelas.

E os partidos de direita lideram em visualizações e curtidas.

Uma pesquisa da revista Politico feita em março mostra que o grupo de extrema direita do Parlamento Europeu Identidade e Democracia (ID) - que inclui o francês Reagrupamento Nacional (RN), a AfD na Alemanha e o PVV nos Países Baixos - possui 1,3 milhão de seguidores no TikTok.

O grupo de centro-direita Partido Popular Europeu (EPP), o maior e mais antigo grupo parlamentar, tem cerca de 167.000.

- 'Bode expiatório de imigrantes' -

Uma questão fundamental para a desinformação on-line é a migração.

Com a economia sendo uma preocupação primordial, "políticos oportunistas... estão fazendo dos imigrantes bodes expiatórios para os males da sociedade", disse Natalia Banulescu-Bogdan, vice-diretora do Migration Policy Institute, um think tank com sede em Washington.

"A desinformação sobre os migrantes e a migração tem sido usada há muito tempo para fomentar o medo e mobilizar os eleitores na Europa", disse ela.

Em março, por exemplo, uma falsa alegação no X de que a imigração custava à França 40 bilhões de euros por ano foi repetida pelo principal candidato do RN, Jordan Bardella. Os economistas envolvidos na pesquisa citada como fonte do número disseram à AFP que essa era uma "interpretação enganosa".

Outro campo de batalha para a direita são as medidas do Acordo Verde da UE para conter as mudanças climáticas. Em abril, vários políticos da AfD compartilharam falsas alegações de que a França havia proibido a construção e a operação de turbinas de energia eólica.

Na verdade, um tribunal havia apenas emitido uma decisão sobre os níveis de ruído dessas turbinas.

A rede social é "útil para... os partidos políticos populistas de direita organizados imporem suas mentiras, conspirações e armações", disse Ayhan Kaya, presidente da European Politics of Interculturalism na Istanbul Bilgi University.

Muitas questões eleitorais são complicadas, o que as torna alvos fáceis para a desinformação. As pessoas queriam respostas simples em preto e branco "para as complexidades do mundo globalizado de hoje", disse ele à AFP.

Políticos de extrema direita, como o principal candidato do AfD, Maximilian Krah, se tornaram verdadeiras estrelas do TikTok, obtendo milhões de curtidas em seus vídeos.

Em março, no entanto, Krah foi forçado a negar as alegações de que havia aceitado dinheiro para divulgar posições pró-russas em um site de notícias financiado por Moscou. Desde então, os promotores alemães iniciaram uma investigação contra ele por ligações suspeitas com a Rússia e a China.

O número médio de visualizações dos vídeos do TikTok da AfD em 2022 e 2023 foi de 435.394, muito à frente dos partidos conservadores CDU/CSU da Alemanha, com uma média de 90.583 visualizações, disse Hillje.

A diferença também foi substancial no YouTube, disse ele.

- 'Grande ameaça' -

Já em outubro passado, a Agência de Segurança Cibernética da UE pediu vigilância antes da votação de 6 a 9 de junho para o Parlamento Europeu, dizendo que "as campanhas de manipulação de informações são consideradas uma grande ameaça aos processos eleitorais".

Em uma tentativa de obter votos, o líder do partido de extrema direita búlgaro, Kostadin Kostadinov, em março, alegou falsamente no Facebook que um relatório da UE listava seu país como o terceiro com mais pedidos de asilo de migrantes ilegais.

Na Romênia, a principal candidata do partido SOS, Diana Sosoaca, enveredou para a conspiração profunda, divulgando repetidamente material relacionado à teoria amplamente rejeitada dos "chemtrails", segundo a qual as trilhas de condensação no céu causadas por aeronaves são, na verdade, causadas por agentes biológicos.

Na Hungria, "uma das principais fontes de desinformação é o próprio governo", de acordo com o EU DisinfoLab.

O primeiro-ministro nacionalista Viktor Orban foi repreendido por Bruxelas no ano passado por uma série de declarações enganosas no Facebook, incluindo a de que Bruxelas queria estabelecer guetos de migrantes na Hungria.

Os partidos populistas estão "turbinando seus sucessos eleitorais" ao pintar a questão da migração como uma questão existencial, disse Banulescu-Bogdan.

Eles "se beneficiam de várias crises explorando o medo das pessoas", disse Hillje. "O principal problema é que a desinformação se espalha mais rápido e mais amplamente do que a informação", disse ele.

