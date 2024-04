Serviços lideram recuperação da atividade empresarial da zona do euro em abril, mostra PMI

Por Jonathan Cable

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial na zona do euro expandiu no ritmo mais rápido em quase um ano neste mês, já que a recuperação no setor de serviços mais do que compensou uma desaceleração mais profunda no setor industrial, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar do HCOB para a zona do euro, compilado pela S&P Global, saltou para 51,4 este mês, em comparação com 50,3 de março, bem acima da expectativa de 50,7 de uma pesquisa da Reuters e marcando seu segundo mês acima do nível de 50 que separa crescimento de contração.

"A economia da zona do euro voltou a crescer. O PMI do setor de serviços aumentou ainda mais em abril... Entretanto, o quadro é afetado pelo declínio inesperado do índice do setor industrial", disse Christoph Weil, do Commerzbank.

O crescimento econômico da zona do euro deverá ser de 0,2% neste trimestre e de 0,3% no terceiro trimestre, de acordo com uma pesquisa da Reuters publicada na segunda-feira.

O PMI preliminar de serviços subiu para 52,9 em relação aos 51,5 do mês passado, superando todas as expectativas da pesquisa da Reuters, que tinha uma previsão mediana de um aumento mais modesto para 51,8.

Mas o PMI industrial caiu de 46,1 para 45,6, frustrando as expectativas de uma pesquisa da Reuters de aumento para 46,6. Ele tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022.

Um índice que mede a produção industrial, no entanto, subiu de 47,1 para 47,3.

Os índices que medem a demanda também destacaram a divisão entre os dois setores. O índice de novos negócios de serviços subiu para 52,1, um recorde de 11 meses, mas a leitura de novos pedidos do setor industrial caiu de 46,0 para 43,8, mínima recorde em quatro meses.