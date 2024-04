Influenciador com 6 mulheres distrai motoristas com moto e garupa seminua

Com mais de 200 mil seguidores, o modelo e influenciador Arturo Mederos, de 37 anos, mais conhecido como Arthur O Urso, chamou a atenção após postar vídeos pilotando uma moto BMW S1000 RR modelo 2014 com uma mulher apenas de biquíni na garupa.

Os vídeos já foram vistos por mais de 24 mil pessoas e tem centenas de comentários. Muitos deles, inclusive, falando sobre possíveis acidentes que tal exposição pode causar e questionando se a legislação autoriza esse tipo de vestimenta.

O que diz a lei

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não determina sobre a permissão ou não de usar biquínis, maiôs ou sungas ao dirigir ou estar na garupa de uma motocicleta.

No artigo 55, o CTB diz apenas que "os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança e usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do Contran".

Porém, no Contran nenhum vestuário padrão para circular de moto foi definido até o momento, exceto o colete de segurança para prestadores de serviços de motofrete e mototáxi.

Então, na prática, casos de motoristas ou passageiros usando essas vestimentas estão dentro do que é considerado socialmente aceito.

No vídeo, não há irregularidade no vestuário do motociclista nem da sua passageira. Não há proibição na legislação para uso traje de banho pelos ocupantes do veículo Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos, conselheiro do CETRAN-SP e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran

Sobre o risco de gerar distração aos outros motoristas e consequentemente acidentes, Vieira explica que cada motorista é responsável pela sua segurança no trânsito.

"O condutor deve, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. Então, em uma distração dessas, por mais atraente que seja, não deve afastar essa responsabilidade, muito menos transferir a culpa para a pessoa que usa o traje de banho", analisa.

Cenas para reality

Apesar da polêmica gerada pelos vídeos, o influenciador Arthur O Urso disse que não costuma pilotar a moto com suas esposas de biquíni como passageiras.

Segundo ele, os vídeos que estão nas redes sociais fazem parte da gravação de um reality show, que será lançado na próxima semana.

"Muitas pessoas têm curiosidade para saber como é a nossa vida. Criamos uma imersão, onde algumas mulheres foram convidadas para passar alguns dias comigo e minhas esposas para viver de perto o que chamamos de amor livre", diz.

"Para o reality, gravamos algumas imagens de eu passeando de moto com elas pela orla da cidade e isso acabou chamando a atenção das pessoas", acrescenta.

Adepto declarado do poliamor, o influenciador já virou notícia até fora do Brasil pelo número de mulheres. Ele se casou simbolicamente com nove mulheres, em 2021.

Atualmente ele vive um relacionamento amoroso com seis delas.

Investigado pelo MP

Essa não é a primeira polêmica envolvendo o influenciador. O Ministério Público da Paraíba acompanha investigação de Arthur O Urso e suas esposas por supostos atos obscenos em público.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, após circular nas redes sociais um vídeo das mulheres exibindo as partes íntimas na orla de João Pessoa durante um passeio de bicicleta. Elas também teriam corrido pela pista de cooper tirando as roupas.