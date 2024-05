Cidade tem rio 13 m acima do normal: 'Perdi tudo, não quero ir para casa'

Os moradores de Iraí, cidade com aproximadamente 7.000 habitantes na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enfrentaram três enchentes entre agosto e outubro de 2023. Ainda estavam retomando suas vidas quando mais uma enchente do rio Uruguai, nesta semana, deixou o centro da cidade submerso. São quase 13 metros acima do nível normal para a época.

O que aconteceu

Na terça-feira (30) o rio Uruguai, que fica na divisa entre os estados, transbordou pela quarta vez em menos de seis meses. A barragem 14 de Julho, que se rompeu parcialmente, inundou o rio Guaíba e provocou cheias em outros rios do estado. Além do Uruguai, a cidade é cortada pelos rios do Mel e da Várzea, que também receberam o deságue dos rios Canoas e Pelotas.

Cheia dos rios Uruguai do Mel atingiu moradores de Iraí, na divisa RS-SC Imagem: Vinícius Chequim/Cidade Regional

O rio do Mel subiu dez metros e o Uruguai, 12 metros. Nosso balneário foi construído para acomodar enchentes, e quem mora no entorno acaba sendo atingido quando a 'água desce', como falamos aqui. É uma espécie de termômetro para saber quando a região vai inundar. Essa enchente ainda é menor, em 2014 foi muito pior. Agora estamos com a situação estabilizada, mas voltou a chover, o tempo está fechado e imprevisível. Roselei Gheno, secretária de Assistência Social e Coordenadora da Defesa Civil do Município de Iraí

Nível do rio Uruguai subiu quase 13 metros Imagem: Vinícius Chequim/Cidade Regional

O volume de água pegou os moradores de Iraí desprevenidos. Segundo a Defesa Civil são 12,7 metros acima do nível esperado. "A parte baixa, que é o centro, alaga com frequência. É a região mais pobre, mas dessa vez foi muito acima do que estamos acostumados", conta o morador Vinícius Chequim, que perdeu a casa na enchente e pretende se mudar.

Em outubro, após a terceira enchente, decidi morar com a minha tia por um curto período. No final do ano, vi o rio subir e descer tantas vezes, e agora a minha casa está completamente embaixo d'água. Não quero mais voltar para lá, alugarei outra

Vinícius Chequim, morador de Iraí (RS)

Iraí enfrentou dez enchentes em 2023 Imagem: Vinícius Chequim/Cidade Regional

Segundo a prefeitura, 23 famílias estão desabrigadas desde quinta-feira (2). No total, 40 famílias deixaram suas casas desde as enchentes de 2023. A Defesa Civil da cidade preparou um alojamento em um ginásio municipal para quem não tem para onde ir. A maior parte das casas do centro de Iraí são moradias irregulares de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Só no ano passado foram dez cheias. Nosso rio recebe tudo que vem dos rios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Quem mora no entorno do balneário, no centro da cidade, fica alagado com muita frequência. Eu mesmo perdi tudo dessa vez. A Defesa Civil já informou que todo mundo precisa sair do centro.

Vinícius Chequim, morador de Iraí

O morador ainda contou ao UOL que o problema se agrava nas estradas: o município fica isolado com os alagamentos. "É uma cidade muito pequena, não temos SAMU nem Corpo de Bombeiros e ninguém consegue entrar ou sair. São familiares resgatando familiares. Por sorte, ninguém morreu ou se feriu."

Um motorista de uma van ficou ilhado durante a madrugada. Ele estava sozinho no veículo quando percebeu que a chuva já estava arrastando o carro. Moradores perceberam o que acontecia e se mobilizaram para salvar o homem, antes que ele fosse arrastado pela enchente. Ninguém ficou ferido ou está desaparecido na cidade.