Terreiro pega fogo no ES; pai de santo fala em racismo religioso

O terreiro do Grupo de Umbanda Aprendizes do Amor, em Vila Velha (ES), sofreu com um incêndio na madrugada desta sexta-feira (3).

O que aconteceu

Pai de santo acredita que incêndio foi criminoso. O babalorixá Alexandre de Ossaim, de 62 anos, afirmou ao UOL que vê o caso como um ato de intolerância religiosa e racismo.

Objetos sagrados e parte do terreiro foram destruídos. O incêndio teria começado no almoxarifado do terreiro, onde há mais artefatos inflamáveis. Entretanto, bombeiros teriam chegado rapidamente antes que o fogo se espalhasse e consumisse todo o local.

Terreiro já sofreu ataques anteriormente. Segundo Alexandre de Ossaim, outras pessoas já jogaram pedras no telhado do terreiro e discutiram com os gestores. "Senti uma dor muito grande, pelas minorias, pelos nossos antepassados, pelos negros, pelos gays. Só me pergunto por que ainda existe isso [intolerância]", disse o pai de santo.

Caso foi denunciado à polícia, diz pai de santo. Em nota, a PCES afirmou que "orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição", mas não confirmou se foi aberta uma investigação. O UOL tentou contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar do Espírito Santo, mas não teve retorno.