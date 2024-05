Braskem paralisa temporariamente algumas operações no RS após fortes chuvas

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem iniciou nesta sexta-feira uma ação que envolve a paralisação de algumas de suas plantas industriais no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas dos últimos dias na região, que têm impactado o fornecimento de insumos.

Entre as paralisações estão algumas linhas de produção de resinas à base de polietileno (PE) e de polipropileno (PP), além de químicos e combustíveis, segundo a empresa, enquanto as unidades interrompidas envolvem uma das unidades de olefinas e quatro das seis unidades de resinas termoplásticas do polo.

A petroquímica acrescentou que a produção será retomada "quando forem restabelecidas as condições seguras, a retomada do fornecimento de insumos e liberadas as vias de acesso".

A ação preventiva, de acordo com a empresa, também inclui o acionamento do "flare", dispositivo padrão de segurança utilizado por indústrias químicas e petroquímicas.

"Como parte desse processo... nos próximos dias poderá ser percebida uma luminosidade diferente do usual vinda de nossas fábricas", disse a Braskem em nota.

As chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul desde o início desta semana já deixaram ao menos 39 mortos e quase 70 desaparecidos, afetando mais da metade dos municípios do Estado, conforme balanço da Defesa Civil gaúcha. Mais de 24.000 pessoas estão desalojadas. As autoridades ainda aguardam a confirmação de mais mortes.

(Reportagem de André Romani; Texto de Patricia Vilas Boas)