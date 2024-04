Quer ter franquia de educação? Veja como escolher e administrar uma

Investir em uma franquia de educação pode ser um bom negócio —afinal, o segmento vem crescendo. E opções não faltam: há escolas de crianças, de idiomas, de educação financeira e até de oratória, com investimentos a partir de R$ 30 mil. Em geral, o franqueado não precisa ser da área da educação.

Mas é preciso ter perfil para estar à frente da empresa. É o que diz Ruy Barros, consultor de negócios do Sebrae-SP (veja a análise que ele fez do segmento, no final do texto).

Em 2023, o faturamento do segmento de educação cresceu 9,7% ante o ano anterior. Em relação ao número de unidades em operação, houve uma leve queda (-0,3%) de 2022 (15.782) para 2023 (15.739). Os dados constam da pesquisa da ABF (Associação Brasileira de Franchising) sobre o desempenho do franchising, divulgada em fevereiro.

Confira 7 opções de franquias de educação

1) YES! Idiomas

É uma rede de franquias de ensino de idiomas. Foi criada em 1972, no Rio. Hoje, tem 195 franquias e 8 unidades próprias.

São quatro modelos de negócio: modelo educacional (sala de aula dentro de uma escola, em cidades de qualquer tamanho), soft (para cidades de até 50 mil habitantes), light (para cidades entre 50 e 150 mil habitantes) e premium (para cidades a partir de 150 mil habitantes).

O que o franqueado faz? Não é necessário ser da área de educação, pois ele recebe todo o suporte da franqueadora. O franqueado cuida de toda a gestão e operação da franquia.

O investimento inicial vai de R$ 30 mil a R$ 285 mil. O faturamento médio mensal fica entre R$ 40 mil a R$ 120 mil, e o lucro médio mensal é de 30% (para todos os formatos). O prazo de retorno vai de 18 a 24 meses.

2) EfincKids

É uma rede de microfranquias especializada em educação financeira de crianças e adolescentes. Foi criada em 2023, no Rio. Hoje, tem 20 franquias, todas no modelo de negócio home based.

O que o franqueado faz? Após passar por treinamentos na EfincKids, ele oferece para as escolas o projeto de inserir a matéria de educação financeira na grade curricular, o que inclui livros didáticos e paradidáticos, aplicativos e aulas online para os pais. O franqueado implementa a metodologia, realiza os treinamentos de professores e coordena todas as atividades de educação financeira nas escolas atendidas por sua unidade. Por meio de um aplicativo próprio, a franquia também fornece conteúdos de finanças e empreendedorismo voltados para a escola, para os educadores e até para os pais. Ainda oferece a produção de eventos periódicos, como Feira de Empreendedorismo e o Donation Day, voltada para o empreendedorismo social, nas escolas que adotam a metodologia.

Investimento inicial é de R$ 35 mil. O faturamento mensal é a partir de R$ 25 mil, e o lucro previsto é de a partir de R$ 12,5 mil por mês. O prazo de retorno vai de 12 a 18 meses.

3) Kumon

É uma rede de microfranquias com a metodologia de incentivar na criança a autonomia nos estudos. O método foi criado no Japão em 1954 por Toru Kumon, um professor de matemática.

A rede chegou ao Brasil em 1977. Está entre as 20 maiores microfranquias do país, segundo o ranking da ABF. Aparece na quarta posição, com 1.532 unidades franqueadas.

O que o franqueado faz? Ele atua como gestor e orientador da unidade. É responsável pela administração da unidade, captação de alunos, planejamento de estudo, orientação e desenvolvimento dos estudantes. O franqueado não precisa ter experiência com educação, mas é essencial identificar-se com a área e com a filosofia do método.

Investimento inicial é a partir de R$ 50 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 36 mil, com 120 alunos matriculados. O lucro médio mensal varia de 20% a 25% sobre o faturamento. Mas os valores podem variar conforme a região e os custos operacionais da unidade. O prazo de retorno vai de 18 a 24 meses.

4) Ultra Cursos

É uma rede de franquias de ensino profissionalizante que atende principalmente as classes C, D e E. Foi criada em 2016, em Recife (PE). A rede tem hoje 28 unidades em operação e um polo licenciado no Japão.

O que o franqueado faz na prática? Ele administra toda a operação da unidade. Não precisa ser formado em educação, mas precisa ter espírito empreendedor e saber lidar muito bem com pessoas de todas as idades, diz a empresa.

São três modelos de negócios: polo (para instituições de ensino já existentes), smart (para cidades com até 150 mil habitantes) e premium (para cidades acima de 150 mil habitantes).

O investimento inicial vai de R$ 60 mil a R$ 195 mil. O faturamento médio mensal vai de R$ 25 mil a R$ 125 mil, e o lucro médio mensal, de R$ 6.500 a R$ 30 mil. O prazo de retorno é de 8 a 12 meses (polo e smart) e de 12 a 20 meses (premium).

5) Microlins

É uma rede de franquias de cursos de capacitação profissional. São oferecidos cursos de tecnologia, gestão, saúde e inglês, nas modalidades presencial, EAD e semipresencial.

Foi criada em Lins (SP), em 1991. Hoje, a rede tem 389 franquias (está na 49ª posição entre as 50 maiores franquias do país, segundo o ranking da ABF). O modelo de negócio é a loja de rua.

O que o franqueado faz? Ele é responsável pela captação de clientes, administração da unidade, gestão pedagógica para supervisionar a qualidade dos cursos, e acompanhamento do desempenho dos alunos, entre outras funções.

Investimento inicial é a partir de R$ 150 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 100 mil, e o lucro médio mensal, de R$ 35 mil. O prazo de retorno é a partir de 12 meses.

6) Vox2You

É uma rede de franquias de escolas de oratória. O método de ensino abrange mais de 80 técnicas de oratória e 140 dinâmicas.

Foi criada em Cravinhos (SP), em 2015. Hoje, a rede tem 110 unidades em funcionamento.

O que o franqueado faz? Ele cuida dos times comercial, pedagógico e administrativo. O franqueado será responsável por seguir o modelo de negócio, com apoio da franqueadora, via manuais e treinamentos frequentes.

São dois modelos de negócio: smart (investimento inicial de R$ 180 mil) e standard (de R$ 300 mil). O faturamento médio mensal varia de R$ 120 mil a R$ 200 mil, e o lucro, de R$ 45 mil a R$ 60 mil. O prazo de retorno é de 15 a 18 meses.

7) Peixinho Feliz

É uma rede de franquias especializada em educação infantil. Atende crianças entre 4 meses e 6 anos. Foi criada em Chapecó (SC), em 2002. Hoje, tem dez unidades.

São três modelos de negócio: módulo essencial, avançado e master. Todos têm uma infraestrutura completa de escola presencial. O que diferencia é apenas o tamanho da unidade (varia a partir de três salas mais berçário).

O que o franqueado faz? Fica responsável por gerir a unidade e garantir os padrões da marca, incluindo manutenção do espaço e equipamentos e a aplicação da metodologia pedagógica.

O investimento inicial é a partir de R$ 300 mil. O faturamento médio mensal é a partir de R$ 60 mil, com lucro médio mensal de cerca de 35% do faturamento. O prazo de retorno é de 12 a 18 meses.

Vale investir a franquia, diz consultor

Investir em uma franquia de educação pode ser um bom negócio. "Após a pandemia, onde houve uma aceleração na digitalização da educação, criando oportunidades para as franquias educacionais de vários cursos, o segmento se mantém em crescimento com as demandas presenciais, principalmente para cursos voltados às transformações digitais, tecnologia, design, marketing e principalmente agora inteligência artificial", afirma Barros, do Sebrae-SP.

Mas como escolher uma para investir? Barros diz que a orientação é sempre buscar um negócio do qual o interessado se identifique. "Não é só a marca ou o processo de ensino que irão garantir o sucesso do negócio. Gostar de sala de aula, de estar próximo de crianças e adolescentes e, principalmente, se manter atualizado são diferenciais competitivos que ajudam na tomada de decisão", declara.

Uma das vantagens é a demanda. Para Barros, o segmento permite uma flexibilidade de modelos educacionais, desde o berçário até a vida adulta, como escolas de idiomas, esportes, treinamentos corporativos, desenvolvimento de competências, entre outros.

Muitos desses negócios são considerados microfranquias, de baixo investimento. Mas, segundo Barros, o retorno médio do investimento gira em torno de 24 meses.

Veja se você tem perfil para estar à frente do negócio. Barros diz que o interessado deve levar em conta algumas habilidades pessoais que serão exigidas no desenvolvimento do negócio, como gerenciar equipes, desenvolver colaboradores e saber fazer conexões e relacionamentos.

Antes de assinar o contrato, vale investigar a franquia. Isso significa olhar o número de unidades, a expertise do franqueador e a forma de transferência do conhecimento. "Converse com os franqueados que estão no setor. Não se deixe levar apenas pela marca. É preciso identificar uma franquia com boa reputação", afirma.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.