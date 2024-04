Exportações agroalimentares da Itália ao Brasil crescem 22%

ROMA, 23 ABR (ANSA) - As exportações do setor agroalimentar da Itália para o Brasil cresceram 22% em 2023, de acordo com um estudo apresentado nesta terça-feira (23) durante um evento online organizado no país europeu.

O levantamento foi realizado pela consultoria Nomisma para o 8º Forum Agrifood Monitor e também mostrou que a Itália é líder na venda de produtos como macarrão e derivados de tomate para o maior mercado da América Latina.

As importações agroalimentares no Brasil totalizaram mais de 12 bilhões de euros (R$ 63 bilhões) em 2023, com a Itália ocupando a oitava colocação entre os principais fornecedores, com 356 milhões de euros (R$ 2 bi).

Nos últimos cinco anos, a compra de alimentos e bebidas da Itália pelo mercado brasileiro cresceu a um ritmo médio anual de 10%. Os principais itens da pauta de exportações no setor para o Brasil são maçãs (13% do valor total), macarrões (12%), vinhos (10%), produtos de forno (9%) e azeites de oliva (9%).

Além disso, segundo a Nomisma, uma pesquisa mostrou que seis a cada 10 consumidores brasileiros consideram que os produtos alimentares estrangeiros de maior qualidade são "made in Italy".

"O Brasil tem dois fatores estratégicos que podem beneficiar as empresas italianas: é a quarta maior comunidade de italianos residentes no exterior e o terceiro país fora da Europa em termos de fluxos de turistas na Itália, após Estados Unidos e China", disse Denis Pantini, responsável pelo segmento agroalimentar na consultoria. (ANSA).

