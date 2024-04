Dez pessoas morrem após colisão de helicópteros na Malásia

Dois helicópteros militares da Malásia colidiram nesta terça-feira durante um treinamento, um acidente que matou os 10 tripulantes a bordo dos aparelhos, informou o serviço de resgate.

O que aconteceu

As 10 pessoas a bordo foram confirmadas como mortas pelos médicos. Segundo Suhaimy Mohamad Suhail, comandante das operações do corpo de bombeiros, ainda não é possível saber se as mortes aconteceram após o impacto no ar ou quando a aeronave se chocou com o chão.

Um helicóptero parece atingir o motor traseiro de outro aparelho, os dois giram e caem em seguida. Vídeos compartilhados na internet mostram vários helicópteros voando em formação, em baixa altitude, sobre o Estádio Naval de Lumut, em um ensaio antes da celebração do Dia da Frota Naval, em maio.