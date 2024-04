Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com apoio limitado de Wall Street

Por Sergio Caldas*

Brasília, 23/04/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta terça-feira sem direção única, com parte delas apoiadas pela recuperação de Wall Street ontem.

Liderando ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,92% em Hong Kong, a 16.828,93 pontos, ajudado por ações ligadas a consumo, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, a 37.552,16 pontos, impulsionado por ações do setor financeiro e após o iene renovar mínima em quase 34 anos em relação ao dólar, e o Taiex registrou ganho de 0,97% em Taiwan, a 19.599,28 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada, com o S&P 500 e o Nasdaq interrompendo uma sequência de seis pregões negativos, em meio a um alívio nas tensões geopolíticas envolvendo Irã e Israel.

Na China continental, por outro lado, os mercados mantiveram hoje o recente viés negativo, pressionados por ações relacionadas a metais e petróleo. O Xangai Composto recuou 0,74%, a 3.021,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,19%, a 1.675,05 pontos.

Já em Seul, o sul-coreano Kospi cedeu 0,24%, a 2.623,02 pontos, com perdas em ações de internet, jogos online e baterias.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, graças ao bom desempenho do setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,45% em Sydney, a 7.683,50 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires