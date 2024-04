Assessor de membro do Parlamento da UE é preso na Alemanha por espionagem para China

Por Rachel More e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - Um assessor de um membro do Parlamento Europeu do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha foi preso na Alemanha sob suspeita de espionagem "especialmente grave" para a China.

Os promotores o chamaram de Jian G. em um comunicado na terça-feira e o acusaram de passar informações sobre discussões na legislatura da União Europeia para a inteligência chinesa.

O site de Maximilian Krah, o principal candidato da AfD na eleição de junho para a assembleia, lista Jian Guo como um de seus assistentes. Krah disse que soube da prisão de Guo pela mídia e que deixaria de trabalhar com ele se as acusações fossem comprovadas.

A ansiedade com relação à suposta espionagem chinesa aumentou em toda a Europa Ocidental nos últimos meses.

Três cidadãos alemães foram presos na segunda-feira sob suspeita de entregarem tecnologia com aplicações militares.

No mesmo dia, dois homens foram acusados no Reino Unido de espionagem para a China, incluindo um que teria trabalhado como pesquisador parlamentar para um importante parlamentar do Partido Conservador, atualmente no poder.

E em 25 de março, Estados Unidos e Reino Unido acusaram Pequim de ciberespionagem contra milhões de pessoas, incluindo parlamentares, acadêmicos e jornalistas, bem como empresas, incluindo empreiteiras de defesa.

O assessor, que morava em Bruxelas e na cidade alemã de Dresden, também espionou figuras da oposição chinesa na Alemanha, segundo os promotores. Ele foi preso em Dresden na segunda-feira e seus apartamentos foram revistados.

"Ele é acusado de um caso especialmente grave de trabalho para um serviço secreto estrangeiro", informou o comunicado.

Há duas semanas, o jornal tcheco Denik Na e a revista alemã Der Spiegel informaram que outro candidato da AfD nas eleições para o Parlamento Europeu, o parlamentar alemão Petr Bystron, havia recebido dinheiro de um site de mídia pró-Rússia. A AfD disse que Bystron negou a alegação.

Konstantin von Notz, que chefia o comitê parlamentar que supervisiona os serviços de inteligência da Alemanha, afirmou que esses não eram apenas casos individuais, mas apontavam para um problema mais amplo da AfD.

"A AfD é um partido de ditaduras", disse ele. "Eles não tentam esconder seu desprezo pela nossa democracia e pelo estado de direito. E isso claramente torna seus políticos suscetíveis de serem influenciados e dirigidos pela China e pela Rússia."

Um porta-voz da AfD disse que a prisão de segunda-feira foi "muito perturbadora" e prometeu que o partido apoiaria a investigação.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, disse que, se as acusações forem comprovadas, será "um ataque interno à democracia europeia", observando que os serviços de segurança da Alemanha aumentaram maciçamente a contraespionagem devido às ameaças híbridas russas e à espionagem chinesa.

(Reportagem de Rachel More, Sarah Marsh, Miranda Murray, Andreas Rinke, Holger Hansen e Thomas Escritt em Berlim, Sabine Siebold em Bruxelas, Liz Lee em Pequim)